Diana Cooper, pianista: "Es triste que la música clásica sea una lengua extranjera para gran parte de la gente"

La pianista francesa Diana Cooper, Primer Premio del VI Concurso Internacional de Piano Ciudad de Vigo (2022), ofrece mañana miércoles un concierto a las 20.00 horas en el teatro Jovellanos, dentro de la programación de la temporada de la Sociedad Filarmónica de Gijón y enmarcado en el Ciclo de Jóvenes Intérpretes de la Fundación Alvargonzález.

En Gijón centrará su repertorio en Chopin. ¿De qué manera le ha marcado este compositor?

Siempre ha estado muy cerca de mi corazón y ha jugado un papel muy importante en mi trayectoria musical. Su música me habla de una forma directa y conmovedora. Creo que su mensaje llega al público de un modo impactante, tocándonos el corazón sin ningún filtro. Además, en su música hay una combinación tan atractiva de fuerzas y emociones diferentes: nostalgia inconsolable por su país y su pasado perdidos, oscuridad, dolor, tormento, pero también luz, esperanza y ligereza. Existe ese fuego ardiente y esa fuerza viril en su interior, en contraste con la fragilidad y sensibilidad máximas que también lo caracterizan. Y siempre lo expresa con tanta dignidad, aristocracia y refinamiento.

¿Qué le cautivó del piano para empezar a tocarlo?

Mis padres no son músicos, pero aprecian mucho la música clásica. Mi madre, además era aficionada al piano y al violín. Así que teníamos un piano vertical en casa, y para mis padres era obvio que mi hermana y yo debíamos recibir una educación musical. Por eso, me inscribieron en el conservatorio de mi ciudad natal en Francia, Tarbes, y comencé a estudiarlo. En realidad, no lo elegí, pero no me arrepiento, porque es tan majestuoso, completo y rico, en el sentido de que puede hacer e imitar todo a la vez: toda la orquesta, la voz, e incluso la percusión.

¿Considera que la música clásica interesa a los jóvenes?

Me entristece comprobar hasta qué punto la música clásica puede ser una lengua extranjera para un alto porcentaje de la población, incluidos los jóvenes, cuando, en realidad, el lenguaje musical no podría ser más universal. Muchos siguen considerándola erróneamente reservada a las élites. En primer lugar, es responsabilidad de los padres introducir a sus hijos en este mundo, al menos llevándolos a conciertos de vez en cuando o haciéndoles escuchar música en casa. Y a mayor escala debería ser una misión colectiva poner la música al alcance de todos.

¿En qué manera se promueve en Francia?

Hay organizaciones o artistas de gran notoriedad que, gracias a su reconocimiento, tienen la capacidad de ser impactantes y de que sus palabras y acciones sean escuchadas. Como Gautier Capuçon, gran violonchelista francés, quien ha creado en Francia varios proyectos llenos de esperanza, entre ellos la asociación "Orchestre à l’école", que ofrece a los niños la posibilidad de integrarse en una orquesta y tocar un instrumento que se les entrega gratuitamente.

¿Por qué potenciar la música?

Porque es relajante, terapéutica, nutritiva para el alma, enriquecedora tanto emocional como intelectualmente, y un niño puede aprender mucho sobre la vida y sobre sí mismo a través de la música.

