Gijón recuperará los descuentos del 50% de las tarifas del bono bus

El Gobierno de Pedro Sánchez ha pactado con Junts el escudo social a cambio de tramitar la cuestión de confianza en el Congreso de los Diputados, tal y como exigía el partido de Carles Puigdemont. Eso implica que se mantendrá la moratoria de desahucios y cortes de suministros a vulnerables, el Salario Mínimo Interprofesional y el "escudo antiopas", además de la revalorización de las pensiones, las ayudas a la DANA y las bonificaciones al transporte. ¿Qué efectos acarrea en Gijón? Pues que se reactivarán los descuentos en el bono del autobús municipal.

Esta misma mañana, explican fuentes municipales, a raíz del anuncio, se ha decidido reactivar a partir del próximo jueves, día 30 de enero, los descuentos del 50% de las tarifas habituales de abono de Emtusa que se pagan con Tarjeta Ciudadana o Abono Transporte, donde el Ministerio aporta el 30% y el Ayuntamiento el 20%, a mayores de su aportación presupuestaria que ya permitía una reducción del 50% sobre la tarifa oficial y la gratuidad para ciertos colectivos (16,4 millones de euros). Con esta rebaja adicional, la tarifa más habitual, la del “Bono Bus”, pasa de 0,75 a 0,38 euros.

Con esta nueva situación la distribución del coste real del viaje (1,5 euros/viaje) queda de la siguiente manera: El Ayuntamiento se hace cargo de 89,5 céntimos (75 que ya aporta gracias al presupuesto y 14,5 que aporta gracias al marco legal que supone este nuevo decreto), el Ministerio 22,5 y el pasajero 38. Esta rebaja, que llevó a Emtusa a lograr el pasado año cifras históricas de viajeros, se recupera apenas una semana después de que el Ayuntamiento tuviese que retirarla al fracasar la aprobación del decreto ómnibus en el Congreso.

"Esperemos que el Gobierno de España tenga los votos para que antes de un mes el Congreso pueda convalidar este decreto, ya que si no volveríamos a la situación anterior. Estos son los efectos de un gobierno que no legisla, que no presupuesta, que aun en minoría no negocia con el principal partido de la oposición, que vive al día a golpe de decretos y que es rehén de un prófugo de la justicia", señala el concejal de Movilidad y Tráfico en el Ayuntamiento de Gijón, el forista Pelayo Barcia.

Esta medida del Ayuntamiento, matizan, queda condicionada "a que el decreto aprobado hoy en el Consejo de ministros se publique mañana día 27 en el BOE".