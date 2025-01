"Hay que dejar atrás las luchas cainitas y el caciquismo en el PP"

José Manuel del Pino (Gijón, 1965), profesional autónomo, es uno de los dos aspirantes a presidir el PP de Gijón, cargo que disputará a Andrés Ruiz en el congreso del partido del 8 de febrero.

-¿Qué le lleva a dar este paso?

-Recuperar los valores del PP en Gijón y contribuir a mejorar la representación en la ciudad.

-¿Qué cree que se ha hecho mal en los últimos años?

-Se ha perdido una gran parte de la conexión con la ciudadanía. Los resultados son los que son, venimos de 3, 3, y en la actualidad 5 concejales, cuando llegamos a tener 12.

-La dirección regional intentó propiciar un congreso de unidad.

-Había que lograr un modelo en el que todas las partes estuviéramos de acuerdo y hay diferencias. Nosotros pretendemos un partido abierto, participativo, con una integración de todo el mundo, olvidándonos de esa historia de los últimos 10 o 12 años.

-¿Alude a las guerras internas?

-Sí. Nosotros no tenemos un pasado de conflicto. Somos una candidatura que podemos aglutinar, unificar y serenar este partido.

-Cuando habla de un partido abierto, ¿a qué se refiere?

-Que al afiliado no sólo se le llame para cubrir mesas en procesos electorales, sino que tiene que formar parte activa de la vida del partido. La línea política la marca el partido, pero tiene que haber una adaptación a lo local. Los afiliados son nuestros embajadores en la calle.

-Invita a Pablo González a integrarse en su proyecto. ¿Con cargo?

-Con el equipo de Pablo, como con el de Andrés (Ruiz), o el de Isaac (Castro), nosotros no tenemos líneas rojas. Esa es una de las principales diferencias de nuestra candidatura. Pablo González, como afiliado y senador, siempre puede acudir a la sede, pero ni planteo ofrecerle ningún puesto ni él lo ha pedido.

-Usted ha advertido de que se están propagando infundios sobre su predisposición hacia el grupo municipal. ¿Quién lo hace?

-Lo ignoro. Pero las personas que propagan esos rumores tienen que servir a algún interés. Una bandera para nosotros es centrarnos en la integración y eso empieza por el respeto a los compañeros. Este partido tiene que crecer, por lo que las luchas cainitas hay que dejarlas atrás, y también el caciquismo.

-¿Habrá debate?

-No veo que beneficie a nuestro partido transmitir una imagen de nuevos enfrentamientos internos y crispación. La línea política la marca el partido. No estamos en una campaña electoral donde comparar propuestas a la sociedad.

-En todo caso, tendrá una idea de cómo está yendo Gijón.

-Estamos en un momento de grandes decisiones estratégicas en cuanto a infraestructuras que están quedando atascadas. Y también otras cuestiones como las demandas de seguridad de la zona rural.

-¿Qué le parecería que las direcciones nacional y regional propusieran de nuevo a Ángela Pumariega como candidata a la Alcaldía?

-Esta conversación la he tenido con ella. No tengo ningún inconveniente. Pero creo que el partido local tiene algo que decir, además de las direcciones nacional y regional. Uno de nuestros retos es dejar de ser una sucursal de la sucursal. Queremos tener el protagonismo que la mayor ciudad de Asturias se merece. Y una Junta Local también puede expresar libremente su opinión. Dicho esto, mi opinión personal es que Ángela (Pumariega) es una persona valiosa, que está desarrollando una tarea positiva y que hay que ayudarla. No vería mal que repita.

-¿Y respecto al resto de integrantes de la lista municipal?

-La lista ha de ser consensuada, con participación de los afiliados, eligiendo a las personas adecuadas por mérito y capacidad.

-¿Se ve usted como concejal?

-No tengo esa inquietud.

-¿Qué tal son sus relaciones con Álvaro Queipo?

-Fluidas y buenas.

-Ambas candidaturas han presentado muchos avales inválidos.

-Se está subsanando que nuevos afiliados no figuren en las bases de datos y la puesta al día en el pago de afiliados que habían cambiado su número de cuenta corriente.

-La otra candidatura presentó más avales.

-El examen no son los avales, sino los votos en el congreso.

-¿Qué opina de su contrincante?

-Es una persona joven, con futuro en la política.

-¿Cree que el PP puede sobrepasar a Foro en las municipales?

-Trabajando unidos y haciendo partícipes a la ciudadanía de las ideas del PP. Pero la realidad es que no es posible optar a una mayoría absoluta, con lo que Foro es un socio con el que tendremos que seguir trabajando.

Suscríbete para seguir leyendo