"Somos los más perjudicados", reprochan los usuarios del hospital

El frenazo a las obras de ampliación del Hospital de Cabueñes por las desavenencias entre el gobierno regional y las constructoras también ha levantado el malestar de sus pacientes y usuarios, que reivindican la importancia de mejorar el equipamiento de referencia del área sanitaria V. Piden, para empezar, "transparencia" para conocer por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido e instan a retomar los trabajos lo antes posible. Su premisa está clara: no hay tiempo que perder.

Daniel Meana es de Villaviciosa, por lo que Cabueñes es el hospital que le corresponde. "Lo veo muy mal, esto tienen que solucionarlo", señalaba ayer sobre el parón de la obra y tras salir de la zona de Urgencias, uno de los ámbitos prioritarios que esta primera fase del proyecto contemplaba reforzar gracias a la construcción del nuevo edificio. Sobre las palabras de la consejera de Salud, Concepción Saavedra, en las que marcaba el objetivo de reanudar las obras a inicios de 2026, Daniel Meana quiere más premura. "Debe ser antes", recalcó el usuario, que se resigna a "esperar" acontecimientos. "Es una comedia", afea.

"No es normal que se pare una obra que ya había empezado", afirmaba, por su parte, José Tamurejo, vecino de Gijón, que abogó por saber "qué hay detrás" de esa rescisión del contrato con las constructoras impulsada por el Principado. A su juicio, la ampliación del Hospital de Cabueñes es algo "bueno" para la ciudad por las mejoras en la atención que lleva aparejada. "Las listas de espera son muy largas para intervenciones quirúrgicas", lamentaba Tamurejo, que ni quiere oír hablar de que la maquinaria de obras no vuelva a estar funcionando hasta el año que viene. "Es absurdo, tienen que arreglarlo en menos tiempo", manifestó Tamurejo, que no duda del diagnóstico de la situación. "Tenemos una buena sanidad, el problema es la gestión", sentenció.

Luisa Vegas, directamente, tildaba la coyuntura como "una aberración". También contundente se mostraba su marido, Rafael Rubiera. "Es gastar dinero para que no sirva de nada. ¿Y para esto tanta preparación del proyecto?", criticaba ayer Rubiera a la entrada de la zona de Consultas Externas del equipamiento gijonés. "No se pueden dejar las cosas a medias", incidía Rubiera, que resaltaba que la ampliación no es ningún capricho. "Si se hace es porque se necesita", aseguraba el usuario.

Mercedes Huerta, de Infiesto, y Eugenia Huerta, de Nava, madre e hija, acudían ayer a Cabueñes pese a que habitualmente van al de Arriondas. "Aquí hay más especialistas", subrayaba Mercedes Huerta, que calificaba como una "mala noticia" la paralización de las obras. "Es un follón muy grande porque ya estaban avanzadas", insistía Huerta. Su hija se expresaba en una línea similar, poniendo el foco en los usuarios y pacientes del Hospital de Cabueñes. "Es un fastidio porque, a fin de cuentas, nosotros vamos a ser los más perjudicados", aseveraba Eugenia Huerta, exponente de una sensación extendida por los pasillos del hospital de Cabueñes.

