Ratifican quince años de cárcel para un gijonés por violar a su sobrina de 11

El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de 15 años de cárcel a un gijonés por un delito de abuso sexual, en concreto la violación de su sobrina, que contaba con once y doce años en el momento en el que se cometieron los hechos. La sentencia inicial, emitida por la sección octava de la Audiencia Provincial, habla de cuatro agresiones diferentes en las que hubo acceso carnal con los dedos, entre otras cosas. Uno de los ataques se produjo con la bisabuela de la víctima en la casa, que, por su avanzada edad, no era consciente de lo que sucedía. El condenado también amenazó a la joven con pincharla insulina e, incluso, hacerle lo mismo que le hacía a ella a su hermana, de cuatro años.

El condenado recurrió esta sentencia. En primer lugar, opinó que el relato de la víctima no había sido coherente, algo en lo que el Supremo no le dio la razón primero porque entiende que la niña no tenía motivo espurio y segundo porque no se puede exigir que su relato "sea al detalle". También se quiso hacer ver que el procesado tenía un trastorno mental, algo a lo que los peritos judiciales tampoco dieron validez. Las otras dos reclamaciones, que tenían que ver con un error en la calificación y otro con la ley del "solo sí es sí" también se rechazaron.