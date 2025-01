El "Chatín" sigue sonando bien: así es la canción compuesta por Manolo Bordé en honor a Arturo Fernández

"Chatín" es más que una expresión. Es el signo de identidad de un artista como Arturo Fernández que trascendió de los escenarios y llevó el orgullo de Gijón por todo el mundo. Desde su fallecimiento en 2019, cada vez han sido más numerosos los reconocimientos y homenajes, llegando al punto que la plataforma "Gijón Participa" impulse la iniciativa de colocar una estatua suya en el paseo de Begoña, frente al teatro Jovellanos. Pero esta no ha sido la única idea que ha surgido para honrar la memoria del actor. Hace unos meses, Manuel Bordé, compositor, se reunió con un amigo que le animó a dedicar una canción al "Tigre del Piles". Después de darle un par de vueltas al asunto, se lanzó a escribir. "Fue algo que salió sobre la marcha. Una frase me llevó a otra y así fui desarrollando el tema", explicó Bordé que no le faltaron los motivos para convencerse. "Soy de los que pienso que todo el mundo debería tener una canción de su vida y en este caso es un máximo exponente".

Desde el principio, quiso dejar muy bien reflejada la esencia de Fernández como artista y persona cercana, de ahí que escogiera como estilo un bolero "que fuera fácil de cantar". Con un ritmo pegadizo y tras hacer los arreglos, hizo una primera versión de "Chatín" que lanzó junto al "Coro Asturiano Gijón" de La Calzada. Pasados los meses y con la idea de estrenarla en la inauguración de la estatua, Juan Carnicero, presidente de "Gijón Participa" le animó a realizar una nueva versión. Por amigos en común encontró en Gonzalo Quirós la voz que estaba buscando. "No tuvo ningún problema en adecuarse a la canción, ya que era el cantante apropiado para este ritmo y tono". Durante las sesiones en el estudio grabaron varias versiones en las que modificaron parte de la letra. "Queríamos hacer una más centrada en Gijón (con referencias al Sporting) y otra más general, para que el mayor número de personas la pudieran hacer suya".

Al igual que Bordé, Quirós está muy orgulloso de formar parte de este proyecto en reconocimiento de un "gran artista". El cantante reconoció que no llegó a conocerlo personalmente, pero sí que recuerda que, durante los años de juventud del artista, su familia era vecina de edificio en La Acerona. "En Gijón fue muy popular y cuando marchó para Madrid lo fue aún más. Lo suyo es muy meritorio porque no hay tantos gijoneses que hayan llegado a ese nivel", aseguró Quirós. Compositor y cantante concuerdan en que la letra de la canción es para ser cantada en grupo y celebrar la vida del actor. "Es una canción que se presta a compartir. No buscábamos algo elitista, sino para cantar entre amigos", desveló Quirós, mientras que Bordé pone el foco en el toque tan personal que quiso remarcar en la canción. "Siempre le gustó tener ese tono algo irónico y su humor tan especial".

La idea original de "Gijón Participa" era que la canción se lanzase en la presentación de la estatua de Arturo Fernández, pero el proyecto continúa en marcha. El próximo día 5 de febrero, se reunirán con el Ayuntamiento para retomar las negociaciones. Por el momento, han querido amenizar la espera con la publicación del tema. "Quedaría muy guapo poder cantarla el día de la inauguración junto al coro en el Jovellanos", señaló Quirós, que espera que la estatua sea el gran homenaje que se merece el "Chatín". "Tuvo el gran mérito y orgullo de llevar el nombre de Gijón a todas partes".

La canción