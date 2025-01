El Gijón Arena reserva mesa: "Confiamos en que la gente tome algo por la zona antes o después de los conciertos"

Los primeros acordes del Gijón Arena sonarán el 7 de febrero con "Fascinado Club" y Mateo Eraña y la apuesta se doblará al día siguiente con "Carolina Durante", que ya ha colgado el cartel de "aforo completo". Y en las inmediaciones de la plaza de toros de El Bibio, que se convertirá en un espacio cultural multidisciplinar, los hosteleros se relamen ante un proyecto que, vaticinan, dinamizará el sector más allá de la temporada veraniega, en la que tienen marcadas las fechas de la feria taurina de Begoña, un breve periodo en el que la zona está a rebosar. "Será un aliciente", coinciden los responsables de los negocios hosteleros del entorno sobre el Gijón Arena.

En la calle Ezcurdia, con vistas al coso, está el "Peak & McQueen", que abrió allí sus puertas recientemente, en diciembre. Su gerente, Gerardo Gómez, valora como "muy positivo" el arranque de la programación del Gijón Arena, un proyecto impulsado por "Two Monkeys", "Bring The Noise" y "Mega" y que en marzo del pasado año se canceló por "factores logísticos". Ahora todo va en orden, con la cúpula y la decoración experimentando los últimos retoques. "Es una manera de sacarle partido a la plaza de toros en otras fechas que la feria y con otro tipo de eventos", señala Gerardo Gómez, que apoya la idea de "desestacionalizar la oferta de conciertos y actividades de ocio" en la ciudad, uno de los propósitos con los que nació el proyecto.

"Vendrá gente que no vive o no trabaja por aquí", ahonda el hostelero, que, por las opiniones que le llegan, augura que el Gijón Arena cumplirá las expectativas o incluso las superará. "Escuchamos a los clientes y están bastante contentos con la propuesta", indica Gerardo Gómez, que no descarta alterar los días de descanso para abrir las puertas del establecimiento cuando toque evento del Gijón Arena. "Hay que estudiarlo todavía, ver qué horario tiene y qué tipo de demanda y público objetivo puede haber", subraya.

A unos metros, también en la calle Ezcurdia, se encuentra el Café Calua, cuya propietaria, Carmen Sánchez, sostiene que la cita cultural en El Bibio supondrá una "atracción". Y claro, ahí entran en juego los locales hosteleros de las proximidades. "Aunque dentro haya puestos para consumir, siempre nos tocará algo", afirma Sánchez, para la que el Gijón Arena "animará el barrio y le dará vidilla", que "está un poco triste". Sobre que los asistentes a los conciertos y actividades de la iniciativa acudan antes o después a los negocios cercanos, Sánchez compara la situación con la feria de Begoña. "En los toros consumen fuera", dice la hostelera, optimista, por tanto, con la afluencia. Tampoco desecha la idea de variar el calendario en función de la programación del Gijón Arena. "Hay que verlo sobre la marcha, pero quizás los sábados cierre más tarde si hay concierto", explica Carmen Sánchez.

En la avenida de la Costa, a tiro de piedra del parque de Cocheras, Juan Manuel Fernández, propietario del bar La Palmera, se muestra contento y al mismo tiempo aliviado por el inminente comienzo del Gijón Arena. "Ya era hora, hacía falta algo así", asevera Fernández, con buenas perspectivas para estos meses. "Contamos que haya mucho movimiento y que la gente lo pase bien", apunta el hostelero, que incide en la importancia de que la zona de El Bibio albergue esta clase de citas. "La Semana Negra o el Oktoberfest no son por aquí, solo tenemos la feria de Begoña", esgrime el responsable de La Palmera. "Confiamos en que antes de entrar a la plaza la gente tome algo, toda ayuda para el sector siempre es buena", prosigue Juan Manuel Fernández.

El estreno del Gijón Arena del 7 de febrero tendrá carácter gratuito, si bien el aforo será limitado. A partir de mañana a mediodía estarán disponibles las entradas. Para Juan Manuel Castilla, regente de la cafetería 11.11, ubicada en la calle Pintor Orlando Pelayo, este plan para dotar de actividad al coso gijonés durante todo el año representa un "aliciente" para la hostelería.

No tiene reparos Castilla en lamentar que esa zona de El Bibio está "muy muerta". Palabras fuertes pero que reflejan las ganas que existen en el gremio para que la música ya retumbe en la plaza. "El Gijón Arena generará ambiente", destaca Juan Manuel Castilla, que cree que los asistentes no se resistirán a tomar algo por el entorno antes o después de los conciertos. "O mismamente los que trabajen allí", agrega el hostelero, que da la bienvenida a un evento que, como ensalzan sus promotores, convertirá el Bibio en el "corazón cultural" de Gijón. Y la hostelería se frota las manos.

