"Los operarios de la EMA trabajaron sin cesar"

El final de 2024 estuvo marcado por la DANA y el desastre que provocó en Valencia en el mes de octubre. Los pueblos afectados por las riadas tuvieron que contar con todo tipo de ayudas para salir del paso. Entre los más damnificados estuvo Utiel, una localidad de algo más de diez mil habitantes que quedó destrozada y hasta donde se desplazño una dotación de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) para trabajar en los atascos de tuberías. Ricardo Gabaldón es su alcalde y ayer llegó a Gijón para estar presente en un homenaje que el Ayuntamiento ha querido hacer a los trabajadores de la EMA.

-Cuando piensa en la ayuda que recibieron por parte de la EMA, ¿qué se le viene a la cabeza?

-Para mí es una visita muy emotiva. Me recuerda a los últimos días de octubre donde Utiel se nos inundó por completo, con tres metros de barro. Rescatamos a más de ochenta personas, pero lamentablemente fallecieron seis. En los días posteriores fue cuando empezó a llegar la ayuda de voluntarios, muchos de ellos profesionales. Entre ellos contamos con la suerte y colaboración del Ayuntamiento de Gijón y de la Empresa Municipal de Agua que desplazó maquinaria y operarios que nos ayudaron mucho.

-¿Cómo se organizaron los primeros contactos para que acudiera la dotación de la EMA?

-El Ayuntamiento puso a disposición en un primer contacto estos efectivos y el mando operativo destinó allí este camión y los cuatro operarios que llegaron de primeras.

-¿Qué supuso recibir esta ayuda?

-Una riada como esa te deja todos los colectores, sumideros y alcantarillas destrozados. Desatascar es muy complicado. Recuerdo que este camión y operarios estuvieron trabajando sin cesar. En todos los municipios necesitaban esa especialización y me llamaban para que fuesen a otros pueblos, pero yo no quería porque lo necesitábamos.

-¿En qué se basó su labor sobre el terreno?

-Ellos están especializados en el ciclo del agua. Y lo que me dijeron es que la maquinaria era de desatasco la más grande. Lo que otros camiones no podían, esta sí. Hicieron un trabajo extraordinario. Imagínate que había conectores atascados que durante días una cuba no podía sacar el agua. Estos en un día lo hacían, suponía ganar tiempo muy valioso.

-Hubo mucho trabajo previo hasta que los camiones pudieron entrar en el pueblo.

-Había vehículos por todos los sitios. Allí fueron los agricultores y ganaderos los que se tiraron a la calle. Primero para hacer rescates, junto a Policía Local y Guardia Civil, además de un helicóptero del Consorcio de Bomberos. Entre todos hicieron más de ochenta rescates. .

-¿Cómo fueron esos primeros momentos después de la riada?

-Los primeros días se mezclaba todo. Venía muchos voluntarios profesionales, pero también muchos que no lo era y era una confusión. La gente se pegaba un golpe de realidad cuando llegaban. Destacaría la profesionalidad y la efectividad. Trabajaron muy duro.

-¿En qué estado se encuentra Utiel actualmente?

-El pueblo, más o menos, está limpio, pero todavía queda lodo, no está seco. Ahora bien, está destrozado. Tenemos más de seiscientas viviendas vacías, comercios derruidos y la carretera nacional cortada. Queda reconstruir, la emergencia ha pasado, pero hay que continuar. Hemos empezado a respirar.

-¿El homenaje es una forma de devolver el servicio prestado?

-Cuando se está necesitado y se ayuda desinteresadamente lo único que se puede hacer es agradecer. Cuando el Ayuntamiento nos comunicó que iban a hacer este homenaje y estábamos invitados no lo dudamos. Nos han ayudado en un momento muy complicado. Es un viaje muy complicado porque la conexión es malísima, seis horas. Pero estas seis horas que nos costó a nosotros a ellos les costó más y se quedaron allí ayudando.

