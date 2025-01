Pino, candidato al PP de Gijón presenta su programa: un plan para "El Gijón de 2027" y "abandonar las prácticas del pasado"

Con una importante puesta de largo en el Café Dindurra, el equipo del candidato a la presidencia del Partido Popular de Gijón, José Manuel del Pino Meilán, presentó esta mañana su programa con el que quiere dirigir la formación para los próximos cuatro años. Lo hizo con una especie de decálogo en el que figuran aspectos tales como un plan para el Gijón de 2027, es decir, el año de las elecciones, programas de mentoría interna, una comisión para coordinar el grupo municipal y el partido o encuentros con históricos del partido. Su lema es "Otra manera es posible". "Esta candidatura es de integración y abierta. Queremos un partido unido y renovado", aseguró Pino.

Pino tuvo a su lado al concejal de Servicios Sociales, Guzmán Pendás, así como por la abogada y expresidenta del Club Rotario, Esther Morandeira, Juan Ansedes y por el empresario Nacho Huergo. El candidato desgranó en el Dindurra el que será su programa para tratar de imponerse al otro candidato, Andrés Ruiz, en el congreso del próximo 8 de febrero. Lo hizo, en primer lugar, agradeciendo a Ángela Pumariega su "neutralidad". "Quiero agradecer su imparcialidad en este proceso y cuantas facilidades nos está dispensando con su no participación", indicó el candidato.

Pino busca con su programa "recuperar el liderazgo municipal". Para ello impulsará una comisión paritaria que tendrá las funciones de coordinar con reuniones cada 15 días la labor de la ejecutiva con el grupo municipal, así como el desarrollo de lo que dio en llamar el "Plan Gijón 2027". Se trata de un documento donde se plasman las prioridades de gobierno y una hoja de ruta "para alcanzar ser la fuerza con mayor representación en las próximas elecciones municipales".

Entre otras cosas, Pino busca una renovación interna y de fortalecimiento con programas de mentoría interna y un diagnóstico de la eficacia organizativa y crear una candidatura integradora, con un foro de unidad y encuentros con históricos. También, aspira a fomentar la participación, que la sede sea "un punto de encuentro", un compromiso con Nuevas Generaciones, luchar por la igualdad, puertas abiertas para "los nuevos asturianos", una reconexión con la ciudadanía y que Gijón gane más protagonismo en Asturias.

"Queremos un partido cohesionado, donde conviva la experiencia, se combine la veteranía y los retos de futuro y donde se ponga en valor lo bueno del pasado, desterrando las viejas prácticas como la división, el caciquismo o el reparto de puestos", alegó.

El candidato también valoró la opción que plantea Ruiz de organizar un debate. Lo hizo sin rechazar este encuentro, pero tampoco sin aceptarlo claramente. "No hay inconveniente, pero creo que esa no es la cuestión. Nosotros amamos al PP y venimos de tiempos de tempestades y convulsiones internas. El debate ya está con la aparición de esta candidatura, en la calle y entre los afilados", valoró. "Entendemos que un debate se produce cuando varias formaciones quieren dar soluciones a la ciudadanía. Estamos hablando en clave interna, la cuestión no es debatir acerca de ideas. Tenemos el mismo punto de arranque", prosiguió.

"El debate para cuántos sería, de qué vamos hablar, en qué formato. Creo que no beneficia, que puede ser un elemento de ruptura y de crispación y queremos alejarnos de eso. Pero no hay problema, si está obsesionado con el debate pues lo habrá y no pasará nada. Pero que nos diga de qué, que aún lo sabemos", contó.

Por su parte, el concejal Guzmán Pendás esperó que este proceso no genere división en el grupo municipal, donde otros concejales han mostrado su apoyo a la candidatura de Ruiz. El último el concejal de Deportes, Jorge Pañeda. "No deberíamos permitirlo, ni por nuestra parte, ni por la de la otra candidatura", afirmó.