Las razones que frustraron el plan de obra de Cabueñes: los cambios del proyecto, incluida otra planta

A la primera fase de la ampliación del Hospital de Cabueñes le salieron, en poco tiempo, demasiadas ideas y necesidades nuevas sobre el proyecto licitado. Hasta el punto de llegarse a valorar un recrecido de una planta más. Tan llamativo como eso, pero no solo eso.

Se detectó hasta falta de despachos; y que los espacios se volvían a quedar pequeños sobre el papel para nuevas necesidades de una plantilla creciente. Se quiso y se quiere replantear una área de Urgencias (quizá el servicio que más apremia cambiar) para darle "otra vuelta" en su diseño y configuración, tras todo lo aprendido en pandemia. Se valoró dar más importancia a innovaciones tecnológicas que no estaban en el proyecto; también dar prioridad a servicios no contemplados en la primera fase de la obra...

Y mientras todo eso bullía con un proyecto en marcha, a las constructoras que se llevaron en UTE la obra de Cabueñes –FCC y la asturiana Los Álamos– no les salían las cuentas ni con lo inicialmente firmado: 79 millones, incluido el IVA.

En esa conjunción de poderosas circunstancias se explica que, como ayer reconoció la Consejera de Salud, Concepción Saavedra, la constructora presentara el pasado año, sin llegar siquiera a la mitad de la ejecución de la obra, una petición de aumento de financiación de 13 millones en base a "riesgos imprevisibles". Un concepto bajo el que se amparan algunos sobrecostes en la contratación pública acordando que se deben a causas ajenas a la empresa y a la administración, y que están más relacionadas con cambios en la evolución del mercado, en las condiciones de disposición del personal o similar.

Pero, además, casi al mismo tiempo la UTE presentó también "una modificación del proyecto por 31 millones de euros basada en cambios que eran necesarios, pero que no se correspondían con los que querían desde la gerencia del área sanitaria V, que lo que reclamaba era modificaciones que tenían más que ver con la innovación", relató Saavedra ayer.

Así lo contaba poco antes de iniciarse la reunión del Consejo de Salud del área, en el centro Severo Ochoa, donde los portavoces de la Consejería volvieron a dar explicaciones sobre el fiasco al que se ha llegado con la obra de Cabueñes.

Aseguró la Consejera que "se trabajó sobre el modificado en las mesas técnicas, pero tampoco se llegó a un acuerdo por diferencias insalvables en lo económico". Y así se llegó a lo "inevitable", porque mientras duraba el tira y afloja, los plazos se iban incumpliendo y la obra no avanzaba.

En realidad la obra de Cabueñes se atascó muy pronto, casi desde los primeros meses, aunque se ocultaba. Un ejemplo: diez meses después de iniciada la ampliación, en junio del 2023, cuando la obra debería llevar consumido casi el 30% del presupuesto en certificaciones, solo había una ejecución material de 3,5 millones, que no supone ni el 6%. Y con la tensión en máximos, pasado el verano del 2024 las certificaciones de obra ya eran mínimas. Incumpliéndose todas las líneas rojas de la contratación pública. En la actualidad la obra de ampliación, que comenzó en agosto del 2022 y debía acabar en mayo solo tiene hecha estructura, cubierta, solados y tabiquería. Falta el 80% por abordar.

"Los tiempos, el retraso, nos obligaba a tomar esta decisión. Es algo meditado y analizado. Hay que mirar hacia el futuro y hay que pensar en un nuevo proyecto. No es una modificación del proyecto. Tiene que adaptarse a la estructura que ya está realizada pero vamos a hacer lo que no está ejecutado y a incluir la tecnología puntera. Y atender a lo que hemos aprendido durante la pandemia: sabemos que hay que tener un doble circuito en todos los hospitales y salas multifuncionales y polivalentes que en un momento dado se puedan cambiar y modificar en situaciones críticas. Vamos a añadir laboratorios, farmacia, esterilización y hemodiálisis., que no estaba...", hiló la Consejera. Sin dejar de citar que "puede ocurrir que, como ya se había hablado con esta otra empresa, se pueda crecer en una planta o hacer hacia arriba un poco más el edificio". Repite que lo ocurrido se puede ver como una "oportunidad". Otras voces autorizadas sostienen que en realidad es "un desastre" que demorará el gran hospital del área V.n

