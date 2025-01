Recelo en el Consejo de Salud por los plazos de Cabueñes: "Será más tiempo"

Recelo, mucho recelo respecto a los plazos dados por la consejería de Salud para retomar las obras de ampliación del Hospital de Cabueñes. La consejera de Salud, Concepción Saavedra, volvió ayer a dar explicaciones al parón de los trabajos en el centro médico y lo hizo en el Consejo de Salud celebrado en el centro médico de Severo Ochoa. En el mismo, Saavedra volvió a dar la versión mantenida en estos mismos días, es decir, que la decisión de parar las obras era inevitable y que la intención de su consejería era darse la máxima prisa posible para que los trabajos vuelvan a finales del 2025 y del 2026. También, según las fuentes consultadas, indicó que la redacción del nuevo proyecto se iba a hacer con fondos propios del Principado para aligerar los plazos. "Hemos sido claros y transparentes. En el menor tiempo posible vamos a redactar el nuevo proyecto", indicó Saavedra.

Si bien, estas expectativas tan halagüeñas no fueron ayer compartidas por varios de los miembros que participaron en el Consejo de Salud, que recoge no solo al equipo del Sespa, sino también al gobierno local, partidos políticos, asociaciones de vecinos y sindicatos. "Las explicaciones no nos han convencido", apuntó el portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador. "Consideramos que la decisión que se ha tomado es la peor de todas las posibles", indicó el edil de Foro. "Interrumpe la ejecución de un proyecto y esa interrupción va a ser por un tiempo más largo del que dice la consejera. Al menos, del doble", añadió. "Tememos, además, que el nuevo contrato va a exceder el importe económico de la posible modificación de contrato que se planteaba", finalizó.

También se expresaron las mismas dudas por parte de la junta de personal de Cabueñes. "Se sigue insistiendo en que a principios de 2026 o incluso antes se pueda iniciar la obra. Es algo que yo no veo. Ojalá me equivoque, pero no me creo los plazos", aseveró Virginia Álvarez, la presidenta de la junta de personal. "Me parece imposible que las obras empiecen antes. Todo este año serán de trámites", prosiguió. Álvarez se mostró preocupada por la falta de espacios del centro médico. "Se han aumentado los servicios, pero se están poniendo en los huecos que quedan medianamente libres. La cosa no da para más. Es un centro antiguo y eso se ve en las plantas o en Urgencias", remató.

Ana Osorio fue en calidad de representante de la Federación de asociaciones de vecinos de Gijón y siguió la misma línea. "Aunque pongan plazos, los plazos nunca se cumplen. Y nosotros ya solo nos creemos lo que vemos", comentó. Osorio recordó que hace no muchos meses la FAV con los responsables del área V. "Nos dijeron que todo iba en tiempo y forma. Esto supone una gran desilusión", indicó la representante vecinal.

En el Consejo también estaba representado el Conseyu de la Mocedá. "Preguntamos por la Facultad de Enfermería y se nos ha dicho que en breve se sabrá ubicación y presupuesto", expresó, por su parte, Luis Martínez. "Ahora habrá que tener mucho ojo con las empresas a las que se adjudica la obra. Esto no puede volver a pasar", zanjó.

La reforma de las áreas sanitarias seguirá adelante "Han confundido el tocino con la velocidad". De esta forma se expresó ayer la consejera de Salud, Concepción Saavedra, respecto a la petición que hizo la diputada regional del Partido Popular Pilar Fernández Pardo de paralizar la fusión de áreas sanitarias por el parón de las obras de ampliación de Cabueñes. De esta forma, Saavedra vino a decir que la reunificación de áreas sanitarias, que pasarán de las ocho que hay ahora a tres, seguirá adelante. Gijón será la cabecera de una de ellas en las que se englobarán también la cuenca del Nalón y el Oriente asturiano. "No tiene nada que ver el mapa sanitario con la ampliación de Cabueñes, que estaba desde mucho antes", indicó Saavedra. "Cuando hablamos de reorganizar el mapa sanitario hablamos de una reorganización de la parte administrativa y de gestión. De cómo se gestiona, de coordinar mejor, de ser más ágiles. Nunca hemos hablado de reorganizar la parte asistencial", remarcó la consejera de Salud. "Lo que está en el territorio, los nueve hospitales públicos y los más de 200 dispositivos de atención primaria, van a continuar y van a permanecer", prosiguió. "Nadie cambia de centro de salud ni tampoco de hospital. No tiene nada que ver la reorganización del mapa sanitario con la ampliación y con la reforma del Hospital de Cabueñes", dijo, de nuevo. "Esto es una obra necesitada desde hace muchos años. Porque en Cabueñes, a medida que iban aumentando las prestaciones y los servicios se fue ampliando con parches y ahora queremos una ampliación que responda a todas las necesidades", finalizó.

Suscríbete para seguir leyendo