Los vecinos de la Ería del Piles estiman que expropiar los terrenos superaría los 50 millones y supondría demoras en la operación

"Nosotros tenemos un empeño en que los proyectos que llevan tantos años estancados en nuestra ciudad se puedan desarrollar y el de la Ería del Piles es uno de los que está en la agenda prioritaria". El portavoz del gobierno y edil de Urbanismo, el forista Jesús Martínez Salvador, se refirió ayer así a la decisión del gobierno local de intentar hacerse con el 76,94% del suelo de la Ería del Piles para que lo desarrolle el Ayuntamiento, después de que la empresa propietaria de esos 29.515,49 metros cuadrados haya presentado una propuesta que, además de un hotel de 5 estrellas con 110 habitaciones, 40 apartamentos turísticos y un parking de 1.000 plazas, incluye la construcción de 40 viviendas.

El Ayuntamiento no accede a modificar el uso de ese suelo para que se puedan construir esas viviendas. La ficha del PERI 100 (la Ería del Piles) sólo se prevé usos terciarios, ciñendo los residenciales a los tres chalets existentes. Confía el gobierno local en poder comprarle el suelo a la empresa propietaria, en base a una tasación oficial del mismo. El edil evitó dar cifras. "Hemos dado a la propiedad un año y medio, desde que llegamos al gobierno, para que presente un proyecto adecuado al PGO. No ha sido posible. Pues el Ayuntamiento da un paso al frente y se pone manos a la obra para que se desarrolle conforme a la ficha urbanística" para lo cual "la primera opción del Ayuntamiento es adquirir" el terreno, señaló Martínez Salvador.

¿Precio? "Ni más ni menos que lo que resulte de una tasación oficial", fue la respuesta del edil. "Nuestra intención sería desarrollarlo desde lo público y desde lo público garantizar que los usos que pueda luego albergar ese ámbito sean los del Plan. Podemos tener un ejemplo claro en lo que se está haciendo ahora en el Parque Científico y Tecnológico; nosotros urbanizamos, nosotros desarrollamos y después, para los usos que están contemplados en esas parcelas, se licitan las parcelas", puso como ejemplo. En caso de que no haya acuerdo, el gobierno local no descarta recurrir a la expropiación, apuntó el concejal en respuesta a esa pregunta.

"Hemos dado año y medio"

Una opción, esta última, que ayer puso alerta a los vecinos de la Ería del Piles, cuyo portavoz, Julio Quirós, señaló que "si optan por expropiar se arriesgan a tener otros 20 años esto parado", añadiendo que no entiende por qué no se ponen problemas a que se construyan equipamientos turísticos y sí a "40 viviendas". Quirós también cifró en más de 50 millones de euros el coste que podría suponer para las arcas públicas optar por la expropiación: "el 31 de agosto de 2008 en una notaría de Gijón se firmó la venta del Parque del Piles, 3.500 metros cuadrados con la carga añadida de que había que derribar y desescombrar esa parcela, por 7 millones de euros", señala antes de hacer una regla de tres. Otra parcela de "1.100 a 1.200 metros, el chalé de Mosquera, se vendió en 1,2 millones y otra parcela de 250 metros cuadrados con una pequeña vivienda en 550.000 euros", agrega. Añade que en 2002 el Ayuntamiento renunció al proyecto de balneario en la Ería del Piles por el coste de las expropiaciones.

"No renunciamos a nada"

En todo caso, la postura de Martínez Salvador sobre una posible expropiación es que "ni nos planteamos ni renunciamos a nada; vamos a hacer todo lo posible para que se desarrolle y no vamos a hablar de hipótesis futuras. El primer paso y la opción preferentes es que si la propiedad no lo quiere desarrollar (conforme al PGO), que el Ayuntamiento se lo pueda adquirir". Según otras fuentes municipales, la decisión de que el Ayuntamiento se haga con la propiedad de esos terrenos ya se adoptó el lunes, tras una reunión con la empresa. No obstante, el portavoz del gobierno local apuntó que está previsto que Ayuntamiento y empresa mantengan un nuevo encuentro en próximos días. "Si en cuatro días viene con un proyecto que se adapta al Plan, podrá ser, en caso contrario, pues no", indicó.

Jesús Martínez Salvador explicó su negativa a que una parte de la Ería del Piles se destine a viviendas: "Estamos empeñados en que se pueda desarrollar conforme a la ficha urbanística del PGO. Fue Foro quien aprobó un Plan General en 2019, después de 20 años sin un Plan General. Y ese Plan General es fruto de muchas reuniones, de mucho debate, de mucho análisis para poder contemplar en cada ámbito urbanístico los usos que queremos que tengan. Y evidentemente, teniendo en cuenta que estamos en el gobierno otra vez, no tenemos previsto cambiar los usos que se contemplan para este ámbito. Creemos que es un sitio de referencia en la ciudad y el único ámbito urbanístico en la zona norte de España que tiene orientación sur y que está sin desarrollar y por lo tanto es un ámbito espectacular para cualquier actividad o uso de disfrute ciudadano, que es lo que la ficha del Plan contempla".

[object Object] "No contentos con gastarse 5 millones de euros en Naval Gijón, ahora parece que también amenazan con un nuevo desembolso en el este, pese a que tiene a los barrios abandonados a su suerte o escatiman las ayudas al transporte". Así reacción el edil del PSOE Constantino Vaquero ante la intención anunciada por el gobierno local de comprar la Ería del Piles. Vaquero también contrapuso la "convicción" del gobierno local en no tocar la ficha del PERI 100 frente a modificaciones del PGO "a su antojo", como en la antigua Cerámica Gijonesa. Por su parte, el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, respaldó la "intervención pública" en la zona, pero no para beneficio de empresas privadas, señalando que "cualquier desarrollo de la Ería del Piles liderado por el Ayuntamiento tiene que incluir zonas verdes y equipamientos públicos que den servicio a la ciudad".

Suscríbete para seguir leyendo