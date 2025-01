La Ería del Piles, el solar "ideal" que "da pena" y vergüenza

"Nuestro deseo es que haya actividad pronto para que deje de ser una zona muerta". Con estas palabras se pronunciaron ayer Marisol Rivas y Raúl Pérez, una pareja residente en La Arena que, al igual que otros muchos vecinos, piden "celeridad" a la hora de encontrar una solución que permita desarrollar "cuanto antes" el 76,40% del suelo de la Ería del Piles. Un suelo que el gobierno local ya piensa en hacer suyo, mediante una tasación oficial, después de que la empresa propietaria de esos 29.515,49 metros cuadrados presentaran una propuesta de desarrollo que además de un hotel de 5 estrellas, 40 apartamentos turísticos y un parking de 1.000 plazas incluye la construcción de 40 viviendas, opción esta última que no está permitida según los planes urbanísticos actuales. "No es una zona adecuada para viviendas, sino más bien para terrazas, restauración y algunas zonas verdes", señalaron Rivas y Pérez, quienes aplaudieron que el Ayuntamiento no acceda a modificar el uso del suelo del PERI 100, como quiere el empresario, para dar cabida a esas viviendas.

Rivas y Pérez, quienes desde hace 10 años son residentes de La Arena, fueron dos de los gijoneses que ayer pasearon por el paseo del Muro de San Lorenzo hasta la Ería del Piles. Allí, en el espacio comprendido entre la avenida de José García Bernardo y el PERI 11, esta pareja se mostró tajante respecto a la necesidad de modificar la situación de los terrenos de la Ería, un espacio para el que el Plan General de Ordenación prevé un aprovechamiento lucrativo de 11.509 metros cuadrados para distintos usos terciarios, como hosteleros, comerciales, hoteleros, recreativos o de oficinas. En cuanto al uso residencial, solo contempla el de las tres viviendas unifamiliares ya existentes.

Sergio Sánchez, ayer, junto a los terrenos de la Ería del Piles. / ÁNGEL GONZÁLEZ

"Esta zona debe ser una continuación de los espacios hosteleros que ya hay. Es un espacio que da una imagen fea de Gijón a los turistas, ya que está situado en primera línea de playa y es de lo primero con lo que se encuentran", desarrollaron Rivas y Pérez, quienes expresaron que "lo que está claro es que tienen que dar una solución rápida".

Más allá de aprovechar la Ería del Piles para incrementar la oferta hostelera y hotelera, esta pareja, mientras paseaba con sus canes "Luka" y "Leo", reivindicó que "estaría bien contar con parques y zonas verdes adaptadas a perros".

Joaquín Sordo, vecino de La Arena desde hace más de tres décadas, señaló que "lo más importante es que lo que se haga, se haga bien, independientemente de quién lo lleve a cabo". "No puede ser que por intereses creados se realice mal, que es lo que pasa muchas veces", subrayó Sordo, quien incidió en que, en el caso de que se construyeran viviendas, estas "no pueden ser muy altas". "Entiendo que las viviendas y el resto de usos pueden ser compatibles. Las dos cosas se pueden hacer, pero no puede pasar lo que ocurrió frente a la playa. Por lo tanto, estaría bien que hubiera edificios y espacios verdes. Eso sí, no vale amontonar todo como ocurre en otros puntos de la ciudad", agregó. Además, Sordo puso el foco en que la Ería del Piles es "un espacio grande y muy bien situado en el que se puede hacer algo para revitalizar la zona".

En esa misma línea, Sergio Sánchez hizo hincapié en que "es una pena ver esto así, perdido, como un vertedero". "Veo bien que el Ayuntamiento intente agilizar el proceso al máximo para que se ejecute cuanto antes", destacó Sánchez, que opinó que "si finalmente si hicieran viviendas, deberían ser de alquiler y no de compra". "Es una zona ideal para que Gijón pueda utilizarla", resaltó.

"Esperemos que se edifique algo de una vez por todas para que podamos estar en un espacio al que le hacen mucha falta restaurantes y cafeterías", zanjó Valentín Carbajales, otro gijonés al que le disgusta ver a diario el estado actual de la Ería del Piles. n

