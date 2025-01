El Principado sabía desde hace un año la falta de "control" en la obra de Cabueñes: "Había días que deberíamos estar 200 y éramos 40"

La Consejería de Salud se había comprometido hace un año a implementar labores de "control" sobre el avance de las obras de la ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes, reconociendo así, "de facto", que al menos hasta este momento la supervisión de los trabajos, ahora paralizados tras rescindirse el contrato, era como mínimo mejorable. El personal sanitario, ahora, duda de cómo se podrá diseñar un nuevo proyecto que incluya mejoras que son necesarias y que ellos mismos pedían, sí, pero que se habían comenzado a debatir hace meses. La distribución del área de Urgencias y el diseño del bloque quirúrgico fueron algunas de las peticiones de mayor calado, pero los mandos intermedios solicitaban incorporarlas al plan de obra en marcha y sin afectar a los plazos: "Ahora nos quedamos peor".

El plan funcional de la ampliación se remontaba a 2015 y, aunque había sido actualizado en un par de ocasiones, dejaba fuera aspectos relevantes. Esto, sin embargo, no es nuevo, según explica el personal. Desde las secciones quirúrgicas aseguran que comentaron ya desde la pandemia la necesidad de revisar el número de quirófanos y su organización, y desde el servicio de Urgencias explican haber señalado, por última vez el año pasado, que el diseño que se contemplaba sobre plano no era operativo, en su caso, por la distribución de espacios: los destinados a familias eran demasiado amplios en comparación con los diseñados para atender a pacientes. Desde hace años se trabajaba también en un proyecto definitivo para recursos como el hospital de día oncohematológico, para el que se barajaron varias ubicaciones. Pero, según señalan varios jefes de servicio, hasta el año pasado se entendía que buena parte de los cambios no afectaban apenas a esta primera fase constructiva y, se creía, se terminarían de concretar con una Oficina del cambio que jamás llegó a constituirse formalmente.

A cambio, no obstante, parecía que esa gestión la asumiría la propia jefatura del hospital, que hace ahora un año comunicó a personal y sindicatos su intención de revisar de nuevo el plan funcional, en aquel momento, con la idea de incorporar los cambios a las obras en marcha. La información trasladada a la plantilla en aquel momento fue que la actualización "no afectaría a los plazos habituales" de la obra. "Preferíamos mil veces quedarnos como estábamos con el proyecto original a lo que tenemos ahora. Cuando se nos dio la oportunidad de plantear cambios no pensábamos en esto. Habrá compañeros que ya no verán el nuevo hospital", se lamentaba ayer una jefa de servicio. "El hospital que se pensó hace diez años no es el que se necesita ahora", reconocía un cirujano. "El problema es que ahora nos quedamos peor", remataba una enfermera.

La Consejería, por su parte, había admitido hace ahora un año, en respuesta a una advertencia lanzada por la Sindicatura de Cuentas, que había dado "indicaciones" para activar más mecanismos de control en la obra y que incluirían este tipo de cláusulas en futuras licitaciones sanitarias. Admitía así el reproche que le lanzaba el órgano fiscalizador, que explicaba que, especialmente por el gran volumen de obra subcontratada, no hallaba "evidencia de que la administración contratante tenga implementado un sistema de control eficaz".

"Había días que deberíamos estar 200 y éramos 40", dice un operario En las fincas de la ampliación reinaba ayer un silencio casi total. Se escuchaba algún golpe en el tejado del nuevo edificio, junto al actual servicio de Urgencias, y una máquina retiraba postes de andamiaje en el recinto del que pretende ser un nuevo complejo de instalaciones técnicas, colocado detrás del edificio de lavandería. "El lunes nos dieron la orden de retirar todo el material. Las subcontratas ya han venido a por lo suyo", comentaron algunos de los pocos trabajadores que se mantiene activos. El operativo baja ya de la veintena de obreros, todos con la orden de limitarse a rematar y recoger. Calculan que les faltan unas semanas para poder abandonar del todo el complejo, que aún tenía "mucha obra" por delante. "Si hubiésemos empezado a pleno rendimiento en este 2025, quedaba por delante tranquilamente año y medio de obra", valoró uno de los operarios, que explicó que ese pleno rendimiento llevaba ya meses sin existir: "Desde octubre o noviembre tendríamos que estar 200 trabajando y había días que éramos 40". Se entiende que esto fue consecuencia de unas relaciones por entonces ya tensas entre la UTE (FCC y Los Álamos) con el Principado, que ahora aspira a rehacer el proyecto tras alegar retrasos y discrepancias económicas.

