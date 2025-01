El PSOE urge a que Divertia apruebe la programación de Gijón Arena

El grupo municipal del PSOE, a través de la edil Carmen Eva Pérez Ordieres, criticó ayer que la programación del Gijón Arena "no se ha aprobado en el consejo de Divertia", subrayando que los pliegos de la licitación de esta iniciativa de ocio "recogían expresamente la necesidad de que las actividades propuestas se trasladaran a este órgano de control". "Ya se están vendiendo entradas y anunciando conciertos y musicales, lo que significa que se han saltado uno de los requisitos de la licitación para la explotación de este espacio", señaló Pérez Ordieres, quien denunció "la mercantilización del ocio" y agregó que en el PSOE de Gijón están "de acuerdo en que se use la plaza de toros para eventos no taurinos", pero que lo que critican es "la privatización de un bien público".