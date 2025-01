Se avecina una batalla legal por la obra del hospital de Cabueñes y Tragsa redactará el nuevo proyecto "para agilizar"

"Pediremos daños y perjuicios: hemos perdido tiempo". La consejera de Salud, Concepción Saavedra, anunció ayer que el Principado reclamará en estos términos a la UTE de la ampliación de Cabueñes, primer paso en lo que apunta a que será una batalla legal entre las partes. "Tiene derecho a tomar medidas legales y tomará sus decisiones, pero nosotros también las nuestras", dijo. La decisión del Principado de rescindir el contrato de obras tras achacarle a las constructoras (Los Álamos y FCC) retrasos de ejecución y querer elevar en 44 millones el presupuesto pactado, uno de los puntos centrales de Consejo Social celebrado ayer en el Ayuntamiento, recupera, además, una idea reclamada desde hace años por los sanitarios: que Cabueñes tenga sus propios recursos de salud mental, entre ellas, una planta psiquiátrica. "Nos lo han pedido los usuarios, los equipos de salud mental y el Ayuntamiento, y es algo en lo que podemos trabajar ahora mismo", confirmó la Consejera.

Saavedra ya había señalado el pasado sábado, un día después de haberse anunciado la parálisis de la ampliación, que la redacción del nuevo plan que debe acometerse ahora serviría, al menos, para agilizar tres de los proyectos que hasta ahora dependían de que finalizase esta primera fase constructiva. Son la Facultad de Enfermería, el centro de salud de Perchera y el hospital de día infanto-juvenil de salud mental en Pumarín. La facultad nunca contó con un proyecto muy definido, pero la previsión original pasaba más bien por integrarse en el nuevo hospital, en un área de docencia con estancias compartidas con el complejo sanitario. Señaló ayer Saavedra que ahora habrá "cambios", y que "se está buscando una ubicación" para el recurso, para el que se barajan "varias ubicaciones". Esto permitiría "tener un espacio" para "trabajar con la salud mental dentro del hospital".

En la mención a que se trataba de una petición del propio Ayuntamiento parecía hacer alusión a la alcaldesa Carmen Moriyón, que hace ahora un año pidió que Cabueñes contase al menos con su propia planta de Psiquiatría. En los últimos meses se ha debatido con el personal varias ideas, entre ellas, que la Facultad se traslade de manera íntegra a la Laboral –una posibilidad que ya se debatió en pandemia como solución temporal para respetar distancias de seguridad– y que el espacio destinado a estas aulas en el complejo hospitalario se dediquen a salud mental. Esto, a su vez, hace que la idea de que el centro de especialidades de Pumarín –que reubicará sus consultas en el nuevo Cabueñes– acoja un hospital de día infanto-juvenil no sea por el momento firme, pero sí que su diseño se afronte ahora. A este edificio se "mudaría", también, el centro de salud de Perchera, cuya solución se trabajará "en paralelo" a la ampliación. Esto permitiría, a juicio de Saavedra, que algunos de estos tres recursos pudiesen ver la luz incluso antes de que termine la ampliación del propio hospital.

La Consejera llegó a Gijón acompañado de Pablo García, viceconsejero de Política Sanitaria, y ambos tuvieron que escuchar ayer comentarios más bien duros por parte de las entidades representadas en el Consejo. Vecinos y patronales tildaron como "tomadura de pelo" la parálisis de una obra que comenzó a anunciarse hace diez años y exigieron "responsabilidades" al Principado por "la falta de supervisión" de la obra. Saavedra no se mostró de acuerdo: "Quiero que entiendan que no hubo posibilidad que hacer otra cosa (que rescindir el contrato). Me habláis de controles: cuando una obra se licita hay un programa de obra, una dirección facultativa y un servicio de Obras que constantemente acuden a la obra, la auditan y hacen informes. Tenemos controles constantes".

Insistió la Consejera en que rescindir el contrato era "inevitable" porque la UTE pedía un incremento de 44 millones de euros respecto al presupuesto inicial –13 por riesgos imprevisibles y 31 como modificado– que los técnicos del Principado no vieron justificado y porque las tareas acumulaban demasiados retrasos. Ella ahora confía que con la redacción del nuevo proyecto, que incorporará "mejoras" vinculadas sobre todo a la tecnología, se pueda reactivar la obra "a principios de 2026", si bien la mayoría de representantes del Consejo se mostraron desconfiados con estas previsiones. Sí reconoció Saavedra que estos días, cuando habló de la "oportunidad" de incorporar mejoras el proyecto, quizás se explicó mal, porque se refería a que, aunque el proyecto ahora parado "ya era bueno", lo que ahora se propone su equipo es incorporar tecnología "que no existía" hasta hace unos años.

La redacción del nuevo proyecto se encargará a Tragsa "para agilizar"

El nuevo proyecto de Cabueñes se pretende que lo redacte Tragsatec, del Grupo Tragsa, de capital social público. "Al ser un medio propio, los tiempos son menores y podríamos tardar menos en redactarlo", justificó ayer Concepción Saavedra, consejera de Salud, que explicó haber viajado ayer a primera hora a Madrid para reunirse formalmente con la entidad. Según ha podido saber este periódico, las conversaciones llevaban ya un par de meses en marcha y la idea es que el grupo sí realice la asistencia técnica requerida.

Carmen Moriyón y Concepción Saavedra, ayer. | JUAN PLAZA

La cronología de lo sucedido hasta ahora, según la consejera, fue la que sigue. La licitación de 85 millones que se lanzó a finales de 2021 era a su juicio correcta porque a ella concurrieron nueve ofertas, entre ellas, la UTE que finalmente fue seleccionada. "El presupuesto era el adecuado", insistió. Cabe recordar que meses antes se había lanzado una primera licitación, por la mitad del importe –con precios sin actualizar desde 2018–, y que quedó desierta. La UTE se hizo con la obra con su oferta de 79 millones e inició los trabajos en agosto de 2022. Saavedra asumió el cargo como consejera un año después. "Y una de mis primeras reuniones fue con la UTE. Y ya (entonces) nos comunicaron que entendían que había un equilibrio presupuestario, en ese momento, de 20 millones", dijo. "En todo momento", continuó, "las obras tuvieron un cierto retraso, pero también es cierto que iban avanzando".

En agosto de 2024, siempre según Saavedra, la UTE presentó dos informes para incrementar el presupuesto en los citados 44 millones. "Y en esa modificación no incluían los cambios que habían sido trabajados por la gerencia (del hospital)", apostilló la consejera, que insistió en que las constructoras pedían incremento "cuatro y cinco veces" los precios de algunos materiales respecto a la cuota de mercado. Antes de esto, en enero, se había activado ya una primera penalización, de 2,7 millones, por los primeros retrasos, y a partir del pasado octubre la obra acaba de bloquearse. "Empezó a disminuir la certificación. No pararon, pero hasta este momento estaban por encima del millón de euros; en diciembre fue de 371.000 euros. Al ver esa disminución del ritmo de la obra, los técnicos nos plantean que con los nuevos plazos y las necesidades presupuestarias la única solución es rescindir el contrato", concluyó.

