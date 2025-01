"Máquinas digitales", las tripas de la tecnología al descubierto en Laboral

Una tecnología "Gran Hermano" programada para captar instantes de amor y afecto en vez de hechos delictivos. Una actualización del software de las grandes máquinas que se emplean en procesos de deforestación que en vez de aumentar su potencia las bloquea si se encuentran en una zona protegida. Un gran mapa con todas las implicaciones energéticas, sociales y económicas que implica un altavoz inteligente. La lista es larga, son 13 obras, pero el denominador común de "Máquinas digitales", la nueva exposición de Laboral Centro de Arte que se inaugura hoy a las 19.00 horas, es el espíritu "hacker inside", un dar la vuelta a las nuevas tecnologías digitales para exhibir sus tripas con un doble objetivo: construir una crítica o adecuarlas a propósitos más nobles y solidarios.

La pieza de Martyna Marciniak, con el falso Balenciaga del Papa. / Ángel González

El director de LABoral Centro de Arte y comisario de esta exposición, Pablo de Soto, dijo ayer que es una de las más ambiciosa que haya abordado el centro, y también se refirió al mito de la caverna, con el que juegan algunos de los 15 artistas involucrados, una selección de ámbito internacional que también tiene su cuota regional. Desde la entrada, el inmenso mural de Vladan Joler y Kate Crawford "Calculando imperios", una línea del tiempo que resume en pictogramas los saltos tecnológicos –y que ha venido a sustituir de forma permanente en esta pared a "The Brain of the Planet", pintada en 2018 por Fernando Gutiérrez–, está presente la ambición artística de hacer visible la parte no visible de la nueva tecnología: su artificio, con sus trucos y sus errores.

En la exposición que ayer se presentó a los medios, Martina Marciniak lo ha hecho con el popular meme del Papa con un abrigo de Balenciaga, imagen generada por IA, reproduciendo la prenda pero con todas las imperfecciones que incluyen este tipo de imágenes generadas. Calin Segal, en "Susurros", también ha "chupado" perfiles de "influencers" para ponerlos a dialogar y evidenciar sus carencias.

Por la izquierda, Calin Segal, Marciniak, Elisa Cuesta, Pablo de Soto, Sonya Isupova y Lara Lesmes, ayer, a la entrada de la exposición. / Ángel González

Más allá de la crítica, la muestra incluye propuestas como la del colectivo Space Popular. Lara Lesmes y Fredrik Hellberg trabajan en la mejora del interface y la generación de espacios digitales integradores. "Filandón", la obra expuesta plantea, física y tecnológicamente, un lugar al que todo el mundo pueda acceder para reunirse virtualmente sin que importe ni pese ni discrimine la forma en la que se accede a ese lugar. Muy alejadas de la virtualidad, la asturiana Elisa Cuesta desarrolla un diálogo reflexivo entre lo que fue la Universidad Laboral y lo que es hoy el centro de Amazon en Siero; y la ucraniana Sonya Isupova registra los cambios que la guerra deja en el paisaje de su país con máquinas que ella misma ha diseñado. Todavía más cerca, en la entrada de la Ciudad de la Cultura Noemí Iglesias Barrios ha instalado cámaras que contabilizan emociones en este espacio público, y Juan Cañada y Juan Gama han jugado con la identidad de Gijón en el espacio y el tiempo en "Xixónica Cápsula Temporal". La exposición permanecerá en LABoral hasta el 27 de septiembre. ○n

Suscríbete para seguir leyendo