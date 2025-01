Los vecinos piden una mesa de seguimiento para Cabueñes

Escucharon con respeto y agradecieron que se diera "la cara", pero la decepción era tan grande que nada pudo animar los cariacontecidos rostros de los representantes de la sociedad civil gijonesa participantes en la reunión de un Consejo Social que, recordaban, solo se reúne para darles malas noticias. Las demoras en los proyectos del plan de vías, el fin de la ilusión que había supuesto el vial de Jove soterrado y, ahora, la paralización de la obra de ampliación del hospital de Cabueñes.

Portavoces del movimiento vecinal y entidades representados en el Consejo Social salieron de la cita de ayer más bien resignados. Lograron, al menos, que la consejera de Salud, Concepción Saavedra, se mostrase dispuesta a activar una comisión o algún tipo de mesa de seguimiento para que la ciudad pueda recibir actualizaciones periódicas del avance de la obra de Cabueñes cuando se reactive, pero reprocharon igualmente la "falta de transparencia" que, consideran, afecta a todos los proyectos mencionados en la jornada de ayer.

Sobre Gijón al Norte y el futuro nuevo protocolo para los accesos al puerto de El Musel, se encogieron de hombros. "Cuando vea las máquinas, me lo creeré", dijo, por ejemplo, Tita Caravera, integrante de la federación de asociaciones vecinales (FAV) de la zona urbana. Unas máquinas que también pidieron ver los portavoces de UGT y Comisiones Obreras. Máquinas y castigos para las empresas incumplidoras.

"Yo es que llevo escuchando hablar de estos proyectos toda mi vida, literalmente", confesó la joven Yurena Sabio, presidenta del Conseyu de Mocedá. Mientras el veterano de la mesa, Joaquín Vázquez de la Cooperativa, daba por hecho que nada vería de todo lo hablado pidiendo con humor negro a la Alcaldesa que le enviara un email "a esa dirección del Todo donde estará cuando vaya a inaugurar alguna de estas cosas".

El presidente de la FAV, Manuel Cañete, inició su intervención con una cita curiosa: la de Jorge Berrocal, exconcursante de Gran Hermano, cuando dijo aquello de "quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza". "Hoy (por ayer), hablamos de varios proyectos que siempre están así, parados. También reprochó que el fiasco del vial de Jove afecta "a la salud de los vecinos de la zona Oeste" y la sensación de que "la parálisis y la inacción social le lavan la cara al Ministerio" de Transportes. "Nos falta peso político. El Ministerio no cumple con los compromisos de Gijón", señaló.

Volviendo al hospital, el reclamo principal fue el de la transparencia y el de una asunción de responsabilidades por parte del Principado, esta última una cuestión sobre la que Saavedra no se pronunció. Desde los grupos municipales gijoneses, posturas contrarias: la popular Ángela Pumariega, vicealcaldesa, señaló que tildar de "oportunidad" el rediseño de la ampliación es "una falta de respeto", pero Luis Manuel Flórez, "Floro", portavoz socialista, explicó que, siendo el parón de la obra "un palo gordo", está "justificado" a tenor de las explicaciones dadas por la consejera. Javier Suárez Llana (IU) pidió un "ejercicio de responsabilidad" al Principado para admitir el "fracaso" de la obra y Olaya Suárez (Podemos) señaló que parece que los retrasos se "intentaron tapar hasta el último momento". Sara Álvarez Rouco (Vox) reprochó el "daño descomunal" a la ciudad.