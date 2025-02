Daniela Blasco, la explosiva candidata a ganar el Benidorm Fest que tendrá animación desde Gijón

«Soy una persona muy tímida y perseverante. Si quiero algo no dejo de luchar y esforzarme para conseguirlo. Todo lo que me propongo acabo consiguiéndolo. En ese sentido soy muy cabezota y tengo las ideas muy claras». Así se definía la mallorquina Daniela Blasco en una entrevista concedida a Diario de Mallorca. Ahora su nombre suena con fuerza, tanto, que figura en las quinielas para hacer un gran papel en el Benidorm Fest. La primera criba la pasó hace unos días y ahora tocará enfrenar la final. Los aplausos desde Asturias no le faltarán ya que la mallorquina es hija de asturiana y aún tiene familia en Gijón y muchos recuerdos.

En ámbitos artísticos ya se la considera una de las jóvenes más potentes del panorama musical actual, aunque sus dotes más potentes son la del baile, demostradas en competiciones de alto nivel, como el Urban Display de España o el Hip Hop International.

Con tan solo 19 años, la reconocida bailarina y artista polifacética y multidisciplinar, que saltó a la fama internacional por mostrar sus coreografías a través de Instagram y TikTok, aspira a sorprender en el festival con una propuesta urbana explosiva y bailable con su canción Uh NaNa. Un tema que, en palabras de Blasco, «es una oda a la fiesta y la diversión, un himno que encapsula los estilos más potentes de las discotecas y fiestas de nuestro país».

¿Quién es Daniela Blasco?

Daniela Blasco no ha dejado de ganar admiradores y seguidores desde que empezó a mostrar sus coreografías a través de su cuenta de Instagram y TikTok. Con solo 19 años cuenta ya con 2,2 millones de seguidores en TikTok y 800k en Instagram. Creció tanto su popularidad en redes, que su éxito la llevó a formar parte del grupo de bailarines de Justin Bieber, y a colaborar con grandes artistas como Beatriz Luengo, Omar Montes, Nino Vargas o Ptazeta. Sus trends de baile suelen ser compartidos por grandes artistas como Bizarrap, Sebastian Yatra, Tini o Lola Indigo, entre muchos otros.

«Empecé sin saber nada. Mi mejor amiga empezó a bailar y decidí probarlo para pasar más tiempo con ella porque me parecía una actividad divertida. Al final seguí con el baile y me empezó a gustar. Un día Sebastián Linares, mi mentor, me eligió para competir con uno de sus equipos y eso me motivó a seguir. A partir de ese momento fui avanzando y aprendiendo cada vez más», ha confesado al Diario de Mallorca, del mismo grupo editorial de LA NUEVA ESPAÑA.

Conexión asturiana

Daniela Blasco Díaz Estebanez es hija de padre catalán -ya fallecido- y madre asturiana, Tesa Díaz González. "Mi familia materna es asturiana, así que siempre desde pequeñita he ido cuatro veces al año por ahí. Mantengo el vínculo, claro, porque mi abuela, Carmen González Prendes, vive en Gijón y voy cada cierto tiempo", cuenta. Asegura que tiene "muchos grandes recuerdos de Asturias, porque he pasado una infancia súper feliz allí. Pero recalcaría sobre todo las Navidades". Cita las Nochebuenas y se le viene a la cabeza que "las pasaba con toda mi familia en Asturias, eran tan, tan feliz". En algunas entrevistas en medios nacioanles estos días recordaba que "antes de cenar en casa nos íbamos a un restaurante a tomar algo y mi padre me indicaba con el GPS que Santa ya había pasado por casa, jajaja, estaba tan nerviosa y feliz".

Ahora Daniela Blasco está en otro punto. Tras llegar a lo más alto en el mundo del baile, quiere complementar su carrera por lo que lleva cinco años formándose en el mundo de la música. En 2023 lanzó su primer single, Si mí, compuesto por Roger Rodés y Félix Joan. «El sacrificio y el esfuerzo son fundamentales para mí. Siento que me he sacrificado mucho para conseguir todas las cosas y que ha sido un proceso duro en algunos momentos, sobre todo cuando había que compaginarlo con los estudios», recuerda.

Una propuesta visual y escenográfica completa

La canción con la que ha llegado al Benidorm Fest, compuesta por Félix Joan Muñiz, Óscar Campos Gutiérrez, Carlos José Montado Cruz y la propia Daniela Blasco, representa no sólo una experiencia para el oído sino que engloba una propuesta visual y escenográfica completa. En sus 2 minutos y 40 segundos, se transforma y evoluciona, pasando por distintas atmósferas que reflejan el espíritu de una noche épica. «En definitiva, Uh NaNa es más que una canción; es un show en sí misma, diseñada para romper con la típica estructura de la música pop y ofrecer un espectáculo único y televisivo, que dejará a los espectadores enganchados a sus pantallas sin perder detalle de todo lo que pasará durante el show», señalan desde la agencia de comunicación de Daniela Blasco.

Sólo una artista con la energía y el carisma de Daniela Blasco puede defender una apuesta tan arriesgada a la par que ambiciosa. La mallorquina es polifacética, poliédrica y efervescente. La complejidad del tema y su puesta en escena define la personalidad artística de su intérprete, que defiende con valentía y sofisticación este viaje sonoro por los diferentes estilos que componen la canción. Uh NaNa abandona los convencionalismos del pop y se adentra en una estructura poco usual que arranca con ritmos de hip hop y R&B, pasando por un reguetón sensual y culmina en pura electrónica explosiva.