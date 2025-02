El diseñador que triunfa por toda España se corona con el cartel del Antroxu gijonés (aunque con polémica por el uso de IA)

La polémica detrás de las obras de Rubén Lucas García abre un debate sobre el uso de la inteligencia artificial en el mundo del diseño gráfico y, en concreto, en concursos como el del cartel del Antroxu de Gijón. Desde la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Asturias, de reciente creación, la presidenta, Eva Rami, apunta a una falta de actualización en las bases de este tipo de certámenes en los que "deberían incluir siempre una cláusula en la que se excluya a toda persona que utilice en mayor o menor medida la inteligencia artificial generativa (IAG), al no existir un proceso creativo". Detrás de los productos realizados con IAG se encuentran plataformas entrenadas "con obras robadas en internet, sin autorización previa de los autores", además del conflicto que hay sobre su propiedad. "No pueden protegerse con las normativas de derechos de autor y propiedad intelectual, ni se podría pagar este supuesto trabajo a una persona en concepto de derechos de autor porque no existen". Por último, también reclama que, en caso de que se realicen trabajos con esta tecnología, el público sea conocedor de ello. "Deberían ser identificados para que el usuario pueda ser plenamente consciente de si se trata de una obra creada por una persona o si es un producto generado por una IAG".