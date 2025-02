"La Alcaldesa me podía haber llevado a la reunión con Zapico sobre vivienda"

El popular Guzmán Pendás Molina (Gijón, 1971) tomó las riendas de la concejalía Servicios Sociales y Vivienda tras la marcha de la política de su compañera de partido Ángeles Fernández-Ahúja, manteniendo sus competencias en Cooperación.

-Acaban de presentar el plan operativo de la Red de Inclusión Activa (Redia). ¿Cuál es la clave?

-El plan operativo es la materialización de todo lo que se lleva trabajando desde años atrás en el ámbito del sinhogarismo, en colaboración con muchas entidades sociales. Estamos haciendo la evaluación de todas las personas sin hogar en Gijón 290, de los que 214 están acogidos en el albergue o en pisos como los que tiene la Cocina Económica, y 76 en la calle. Pasamos de lo que antes se entendía como un plan asistencial a un enfoque diferente, de acompañamiento.

-Ya que habla de la Cocina Económica, a diario se ven colas esperando a su puerta.

-Una de las cuestiones que quiero solucionar antes de dejar de ser concejal de Servicios Sociales es evitar, en la medida que se pueda, esas colas en este comedor social. Hace una grandísima labor, pero me gustaría la posibilidad de evitar esas colas. Y otro de los objetivos, más a largo plazo, es la descentralización de la Cocina Económica. Eso es algo que también puede acabar con las colas.

-¿Puede explicarse?

-La idea es tener como base, como lugar de elaboración de las comidas, la actual ubicación de la Cocina Económica, pero de alguna manera intentar que la distribución de la comida pudiese hacerse en diferentes puntos, repartidos por los distritos de Gijón.

-¿Descentralizar dónde?

-En principio la idea sería utilizar instalaciones de titularidad municipal. Pero a lo mejor habría que intentar llegar a algún acuerdo con empresas privadas que pudiesen ayudarnos a repartir esa ayuda de comedor social de la Cocina Económica. Es un objetivo a medio y largo plazo. Lo que sí, queremos acabar con las colas cuanto antes.

-¿Cómo?

-Hay que sentarse con los profesionales para estudiar la estrategia de los horarios.

-Tienen también en marcha un plan contra la soledad no deseada.

-Es una de las cuestiones que más nos interesa poner en el punto de mira de la Fundación de Servicios Sociales. Estamos elaborando un plan de acción trienal, de 2025 a 2028, tras una encuesta que hemos hecho a personas que viven solas.

-¿Puede adelantar alguna medida?

-Vamos a firmar un convenio con el Colegio de Farmacéuticos de Asturias para detectar casos de soledad no deseada. La gente mayor que vive sola va a las farmacias con mayor frecuencia que una persona mayor que está acompañada y que muchas veces tiene quien le vaya a la farmacia. Y además comentan lo que les está pasando y los farmacéuticos saben quienes viven solos en qué circunstancias. Y también estamos estudiando fórmulas que se hacen en otras ciudades, como es el posible acuerdo entre mayores que viven en soledad y jóvenes estudiantes en búsqueda de vivienda. Y a eso se suma la dinamización que la Fundación está haciendo en los nueve centros de mayores.

-Hay un problema de vivienda en Gijón.

-Como en la mayoría de las ciudades de España. Entre la Empresa Municipal de Vivienda (Emvisa), las concejalías y la administración autonómica tenemos todos que ponernos a trabajar en coordinación para solucionar el problema. Eso pasa por ampliar el parque público de vivienda, pero por sí solo no va a solucionar el tema de los precios. Tiene que haber otras fórmulas. Una de ellas es el plan "Llave" y la colaboración público-privada. Y luego hay planes que dependen exclusivamente de nosotros, como el Gijón Alquila. Pero no con el modelo que había para personas en riesgo de exclusión social, para las cuales ya tenemos la Redia, sino pensando en aquellas personas que tienen ingresos estables pero insuficientes para acceder a una vivienda en compra o alquiler. Muchos de ellos son jóvenes y a ellos dirigiremos el nuevo modelo de este programa que queremos sacar y que cambiará también de denominación.

-¿Qué propone?

-Incentivar a propietarios particulares que tienen viviendas vacías para que las pongan en alquiler: un alquiler asequible incentivado. Hablo de incentivos fiscales, pasando la desgravación del 50% al 70% si pone un precio más asequible que el del mercado. También planteamos una cobertura jurídica al propietario ante posibles impagos o desperfectos. En breve presentaremos el plan.

-Habla del plan "Llave", que lo está llevando Urbanismo.

-Urbanismo lo presentó, pero creo que deberíamos de ir coordinados y de la mano.

-¿Y van así?

-A mí me gustaría que la coordinación fuese mayor. Hay que tener claras las competencias, pero hay que ir juntos.

-¿Siente que no hay coordinación?

-Siento que podría ser mayor. Entiendo que ante un reto tan importante tendría que haber comunicación más fluida y a diario entre las concejalías.

-¿No basta la que hay en la Junta de Gobierno?

-Las reuniones de Junta de Gobierno son muy ejecutivas. Me gustaría tener más reuniones de trabajo con Urbanismo en temas tan importantes como el de vivienda, que compartimos.

-Una reunión sí ha habido, con el consejero Ovidio Zapico.

-Y con la dirección general de Vivienda. Yo entiendo que el consejero diga que quiere reunirse con la Alcaldesa, no con el concejal de Vivienda. Perfecto. Pero la Alcaldesa es quien decide después quién le acompaña a esa reunión. Me parece muy bien que decida que le acompañe el concejal de Urbanismo, pero a lo mejor también podía llevar al concejal de Vivienda, porque es de lo que se iba a hablar. ¿O no se habló de vivienda? Pero ella decide; ahí no tengo nada que decir.

-¿Cree que si usted fuera un edil de Foro no lo habría emplazado?

-No sé. Mi relación con la Alcaldesa es muy buena. Quizás fue una decisión por el día a día de tener más roce con sus propios concejales. No creo que fuera una decisión deliberada dejarme al margen.

-Usted apoya a José Manuel del Pino para presidente del PP.

-Lo hago porque mi compromiso con él ya viene desde hace mucho tiempo, si bien me manifesté a favor de que Ángela Pumariega fuese la candidata si se presentaba. En el momento en el que esa opción se cayó, retomé mi compromiso con José Manuel del Pino. Considero que entre un candidato que ha decidido hace dos meses presentarse y otro como José Manuel de Pino, que lleva cuatro años preparándolo, no me cabe duda. También creo que es el mejor candidato con el mejor equipo. Y nosotros tenemos un proyecto, con medidas concretas, y lo único que vemos por parte del otro candidato es "queremos debate"; no lo sacas de ahí. Nuestra candidatura es la de la ilusión contra el continuismo.

-¿Qué cree que puede aportar?

-Una persona que no ha estado toda su vida en el mundo de la política, que tiene una trayectoria profesional larguísima y se rodea de profesionales, puede aportar un enfoque diferente a lo que hasta ahora se venía haciendo en el PP.

-¿Y después del congreso?

-Tocará trabajar todos con la misma ilusión, con mis compañeros del grupo municipal, unidos por el bienestar de los gijoneses. Quiero destacar la neutralidad que está teniendo Ángela Pumariega.

-¿Le tantearon desde la candidatura de Andrés Ruiz?

-Sí. Es normal. Mi relación con Andrés es extraordinaria.

