Andrés Ruiz pide el voto joven del PP en Gijón: "Hay que renovar"

"Hace 15 años me afiliaba al Partido Popular de Gijón y no pensaba que estaría en un pleno defendiendo mi proyecto, un proyecto ganador". Optimismo y alegría es lo que transmitió ayer el candidato popular Andrés Ruiz a los jóvenes gijoneses –encabezados por Carlos Álvarez, presidente de Nuevas Generaciones de Gijón– en un encuentro distendido en una cervecería local. Más de una docena de personas se reunieron en apoyo de la candidatura de Ruiz a liderar un PP de Gijón en el que busca, dijo, inyectar con "savia nueva". "Nada nos va a parar, vamos a renovar el PP de Gijón y construir un proyecto de mayorías", aseguró a los militantes, a quienes también les prometió total independencia. "Mi gran medida es que voy a respetar la autonomía de Nuevas Generaciones de una manera absoluta. Ellos son los dueños, un ente autónomo ligado al PP, y mi compromiso son medios, recursos y la absoluta confianza que da un presidente que ha presidido la organización durante tantos años".

Ruiz aprovechó la ocasión para volver a tenderle el guante a José Manuel del Pino y ofrecerle un debate antes del congreso del próximo 8 de febrero. "Le he llamado para que reconsiderara su posición. Entiendo que no se sienta cómodo en un debate. Si estamos en el congreso más participativo de la historia del partido de Gijón, lo lógico y normal es que también podamos intercambiar ideas en una charla entre compañeros, no en una confrontación". También aseguró que queda una semana de mucha intensidad, pero que confía en la victoria. "Va a haber muchas sorpresas, cada vez más gente se va a sumar a esta candidatura. Vamos a trabajar para defender el PP como nunca. Estoy encantado, es una maravilla y esta semana vamos a ganar", aseguró.