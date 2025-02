"A la larga, la descarbonización es económicamente rentable"

Que a Pablo Campos-Ansó Fernández (Gijón, 1992), ingeniero naval de formación, le gusten los barcos es casi una determinación genética, una obligación familiar. No podía ser de otro modo como miembro de la saga que, desde hace más de un siglo, controla uno de los principales grupos navieros de Asturias, Junquera Marítima.

Pero Campos-Ansó, hijo de la presidenta (Teresa Fernández Marmiesse) y cabeza visible de la quinta generación, acaba de llegar al puesto de director ejecutivo a bordo de otro tipo de transporte: el coche eléctrico. En 2019, convencido de que no había que seguir apostándolo todo a la mar, el joven gijonés fundó, dentro del seno del grupo, la primera empresa de movilidad eléctrica compartida de la región, Guppy, cuya flota ya supera el medio millar de vehículos y que tiene actividad en Asturias, Cantabria, Madrid y País Vasco.

Por lo tanto, Campos-Ansó se reparte actualmente en dos puentes de mando: el del grupo mismo, Junquera Marítima, y el de su "criatura" rodante, que copilota junto a su prima Sara Fernández Álvarez. De la situación de ambas sociedades habla el empresario con LA NUEVA ESPAÑA, dentro de la serie de entrevistas que, bajo el título de "El relevo", presenta cada dos domingos a las nuevas generaciones de las principales empresas familiares de Asturias.

-¿Puede explicar brevemente la actividad del grupo?

-Siempre hemos sido una naviera que opera transporte de mercancías. Tenemos barcos en propiedad que, o bien encargamos a un astillero, o los adquirimos ya construidos. Nuestra actividad más longeva siempre ha sido la carga general de mercancías (acero, chatarra, papel, celulosa...), de hasta 5.000 toneladas por barco. También prestamos servicio de remolque portuario en El Musel, y somos consignatarios en los puertos de Gijón y Avilés. Desde que cumplimos 100 años en 2018, estamos invirtiendo en nuevos negocios, algunos de la llamada "economía azul", a través de Briseida Sea Ventures.

-Ahora que usted es director ejecutivo, ¿cuáles son exactamente sus responsabilidades?

-Estoy en la dirección ejecutiva y en el consejo de administración llevando toda la parte de los negocios tradicionales del grupo, más los nuevos que voy lanzando junto a mi prima Sara, que también se ocupa de la gestión de recursos humanos y la cultura interna. No obstante, para nosotros la empresa familiar es más que la propia familia propietaria, y es muy importante la labor de todos los directores de áreas y, en general, todo el equipo.

-En esos nuevos lanzamientos destaca Guppy. ¿Cómo nació ?

-En Madrid, donde estudié un máster tras hacer Ingeniería Naval en Cantabria, descubrí que existía el negocio de alquilar un coche durante unos minutos utilizando una aplicación móvil. Al finalizar el máster regresé a Cantabria para trabajar en Astilleros de Santander. Estando allí, fui pensando qué tipo de cosas podíamos hacer para reinventarnos un poco en la empresa familiar, donde yo siempre había querido trabajar. La intención no era apartarnos de la actividad naviera, pero sí diversificar y aprender. Al final, el sector marítimo es bastante arraigado, tradicional y lento en su evolución. Quizás nos estábamos perdiendo lo que estaba pasando ahí fuera en temas como la digitalización, la descarbonización, la manera de trabajar en las empresas... Nos preocupaba la diferencia entre la forma de trabajo de un grupo puramente marítimo y la de negocios más ágiles que estaban emergiendo. Aquello nos obligó a aprender en muchos ámbitos, sobre todo en transformación digital, y esos conocimientos adquiridos en Guppy los empezamos a aplicar a todo el grupo.

La empresa Fundado en 1918 en Gijón , el Grupo Junquera Marítima se dedica a la actividad naviera (transporte de mercancías, consignataria y remolques) y a la movilidad eléctrica compartida mediante su filial Guppy.

, el Grupo Junquera Marítima se dedica a la actividad naviera (transporte de mercancías, consignataria y remolques) y a la movilidad eléctrica compartida mediante su filial Guppy. 100 empleados . Las sociedades dentro del grupo suman una plantilla que roza el centenar de trabajadores.

. Las sociedades dentro del grupo suman una plantilla que roza el centenar de trabajadores. 13 barcos. La compañía está renovando su flota para tener 6 buques de carga, que se sumarán a 7 remolcadores.

La compañía está renovando su flota para tener 6 buques de carga, que se sumarán a 7 remolcadores. 7 sociedades. El grupo cuenta con siete distintas sociedades para repartir las diferentes actividades.

El grupo cuenta con siete distintas sociedades para repartir las diferentes actividades. 20 millones de euros. Los ingresos del grupo durante los últimos años rondan los 20 millones de euros anuales.

-¿A qué tendencia de movilidad responde Guppy?

-Muchas personas no quieren o no pueden tener coche. En primer lugar, es un tema de voluntad, ya que los jóvenes tardan cada vez más en sacarse el carnet. Una vez que lo tienen, tardan muchísimo más que antes en tener su primer coche, ya no es la aspiración o la prioridad que uno tenía cuando cumplía 18 años. A esto se suman también factores económicos, porque comprarlo y conservarlo es caro. Las nuevas generaciones no quieren saber nada de pasar la ITV, de llevarlo al taller...

-Guppy acaba de comprar una empresa madrileña de movilidad, GoTo, con lo que su flota ya es de 560 coches. ¿El siguiente objetivo es alcanzar los 1.000?

-La cifra de 1.000 coches siempre suena interesante y nos gustaría llegar a ella, pero el reto es absolutamente financiero. Echamos en falta más ayudas al emprendimiento por parte de la banca privada. Respecto a las subvencioes públicas, hemos accedido a dos programas MOVES de proyectos singulares, con fondos europeos. También estamos en conversaciones con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para ampliar capital. Pero en lo que respecta a la inversión privada, no queda otra que jugárselo todo con fondos propios del grupo, cosa que yo empiezo a considerar poco conveniente. Guppy tiene que volar y crecer sola.

-¿Qué opina de las dificultades que atraviesa la industria del coche eléctrico en Europa ante la gran competencia china?

-Es un palo indudable, y a mí como europeo que soy y que me siento, me da mucha pena. Pero cuanto antes lo asumamos, mejor. De hecho, no creo que para nadie dentro de la industria sea una sorpresa lo que está sucediendo. Para mí esto no es una cosa de este año, sino de la última década. Es evidente que hace una década era imposible pronosticar que te van a ganar la batalla de esta manera tan brutal, pero sí sabes que algo está pasando. Mientras en Europa teníamos dudas sobre si el coche eléctrico iba a prender en la población, China y Asia en genera mantuvieron firme su estrategia, y se han convertido en los mejores fabricantes del mundo.

-¿Y cómo hacerles frente?

-Desde luego, los aranceles no son la mejor solución, es ponerle puertas al campo. Al final, el consumidor tiene la última palabra, y si el producto tiene buena calidad y buena tecnología a un precio razonable, pues escogerá.

Surfista y "apasionado" de los barcos Pablo Campos-Ansó Fernández se reconoce "muy de Gijón y muy de Asturias". Salvo sus estudios universitarios en Cantabria y su máster en Madrid, siempre ha vivido en su ciudad natal. Es antiguo alumno de La Asunción, ubicado precisamente a pocos metros de la sede central de Junquera Marítima. Casado hace dos años con una gijonesa, tiene un hermano de 24 años, Gaspar, jugador del Sporting. Ingeniero naval de formación, se confiesa un "apasionado" de los barcos y es patrón de embarcaciones de recreo, pero "totalmente amateur", admite. Otra de sus aficiones también tiene que ver con el mar. Cuando puede, coge la tabla de surf y se va a coger olas a playas como Rodiles.

-Más allá del sector de la automoción, ¿cómo ve las incertidumbres que asoman sobre la descarbonización industrial?

-En este debate yo aprecio que las empresas familiares como la nuestra suelen ser más consecuentes con sus decisiones y mantienen el rumbo que se han propuesto, a pesar de los altibajos que puedan surgir. Muchas de esas incertidumbres son reales, pero otras son producto de temas de comunicación. Ni antes íbamos a ser de repente los más verdes del mundo, ni ahora se va ir a pique toda la descarbonización. La realidad suele ser más sosegada. Si nosotros, como empresa familiar, consideramos que la descarbonización pasa por una movilidad más sostenible en las ciudades, pues esta sufrirá sus altibajos, pero a diez, 15 o 20 años vista, la foto final será la que pensamos. Nos equivocaremos en algún proyecto, sí, pero no cambiaremos el rumbo de manera brusca. Los fondos de inversión sí dan esos volantazos. De repente sale una noticia negativa sobre algo de la economía de Estados Unidos, y baja bruscamente el apetito sobre la descarbonización; y en sentido contrario, aparece una noticia favorable y el apetito regresa. Nosotros opinamos que tenemos que aportar valor a la sociedad, y eso dará sostenibilidad a las empresas.

-Algunos empresarios ven difícil conciliar esa transición energética con la rentabilidad.

-Creo que una gran parte de la descarbonización es gratis o incluso económicamente positiva, debido a la eficiencia energética. El coche eléctrico, por ejemplo, es el doble de eficiente que un coche de combustión, es decir, consume la mitad de energía. Por lo tanto, a la larga, el usuario va a pagar menos por esa energía que consuma. De ese modo, como empresa estás descarbonizando y además siendo rentable. El problema es la financiación: hay que adelantar un dinero para comprar un bien que, insisto, más adelante te va a rentar.

El ingeniero de minas que pasó del carbón a la mar Los orígenes de Grupo Junquera Marítima están tierra adentro, en la minería asturiana. Tras trabajar como ingeniero de minas para varias compañías carboneras y después de haber conocido el negocio marítimo como director de la oficina de Gijón de Duro Felguera, donde se gestionaba la venta y embarque de carbón, Gumersindo Junquera Blanco (1878-1955) se estableció por cuenta propia en 1918, fundando la sociedad Junquera y Fonseca, dedicada a la compraventa de carbones, entre otros productos. La compañía dio un gran salto adelante bajo la gestión de su nieto Claudio Fernández Junquera (1931-2016). De los siete hijos de este –Claudio, Santiago, Teresa, Inés, Isabel, María y Ana –, tres siguen activos en la compañía. Y de los ocho primos que conforman la quinta generación, trabajan en el grupo dos, Pablo Campos-Ansó y Sara Fernández, quienes pudieron ser testigos de la entrega de su abuelo Claudio. "Vimos lo que aportó a esta empresa, en cantidad y calidad, durante más de medio siglo", afirman ambos.

