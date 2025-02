Los sindicatos claman en Gijón contra "los ataques al escudo social": "Con los derechos de la gente no se juega"

Una multitud se congregó en la plaza Mayor de Gijón este mediodía, bajo la lluvia, para protestar contra el rechazo inicial de PP, Vox y Junts a las medidas sociales del decreto "ómnibus", como la subida de las pensiones, las ayudas al transporte público y los afectados por la dana o la paralización de los desahucios a familias vulnerables. "Está por ver si se van a aprobar. Parece que ahora hay una mayoría parlamentaria, pero todo es muy volátil y hay mucha incertidumbre", señaló el secretario general de CC OO de Asturias, José Manuel Zapico. Su homólogo en UGT, Javier Fernández Lanero, resaltó que el Congreso "no se puede conducir a través de insultos y menosprecio" y reivindicó tanto la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales como la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, también estuvo presente en esta protesta, la cual se suma a otras que se han convocado a nivel nacional. "El PP ha querido coger de rehenes a los pensionistas en contra del Gobierno de España y es algo que desde Sumar no vamos a permitir. Quisimos que el decreto volviera con todas las medidas al Congreso. Ha vuelto y estamos de enhorabuena, pero tenemos que seguir en las calles y en las instituciones defendiendo la ampliación de los derechos para esa mayoría social", subrayó Martínez.

Los asistentes a la concentración se distribuyeron por el ágora gijonesa a las 12.00 horas. La mayoría de los manifestantes se colocaron con sus respectivos paraguas detrás de una pancarta que rezaba "Con los derechos de la gente no se juega". Otros prefirieron cubrirse bajo los soportales de la plaza Mayor para escuchar las intervenciones de los secretarios generales de UGT y CC OO. Previamente se guardó un minuto de silencio en condena del crimen machista de Sama.

Lanero hizo hincapié en la importancia de llevar a cabo esta manifestación contra la negociación política de las últimas semanas. "Estamos aquí para exigir a los grupos parlamentarios que aprueben este nuevo decreto ‘ómnibus’ anunciado porque no nos fiamos. Están todo el día deshojando la margarita", indicó el secretario general de UGT, quien denunció que "se han quitado cosas importantísimas del decreto". "Es importante, necesario y urgente que cuanto antes se ponga en marcha un nuevo decreto para incluir las ayudas a las empresas electrointensivas de las que tanto Asturias depende para su competitividad y para el crecimiento económico y la generación de empleo en Asturias", desarrolló. Lanero incidió en que "queremos mandar un mensaje" al Congreso. "No se puede conducir a través de insultos y menosprecio. Se está faltando el respeto a los trabajadores de este país. Cuestiones tan importantes como son la revalorización de las pensiones o la gratuidad y la bonificación al transporte público no pueden estar sujetas a cuestiones banales y caprichosas de absolutamente nadie", relató.

Además, por otro lado, Lanero remarcó que seguirán manifestándose para lograr la reducción de la jornada laboral y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. "Nos encontrarán en la calle como sigan queriendo no defender los intereses para los cuales han sido elegidos, que son los de los ciudadanos y trabajadores", aseveró.

En esa misma línea se pronunció Zapico, que definió a esta protesta como "una movilización necesaria en legítima defensa de los derechos de los trabajadores y pensionistas". "Estamos ante una auténtica rebelión de las élites de oligarcas, que quieren generar ruido y malestar. Quieren que la gente no pueda llegar a final de mes con el único objetivo de anteponer sus intereses partidistas al interés general porque si no no se entiende de otra manera que puedan votar en contra de medidas tan beneficiosas para trabajadores y pensionistas", argumentó el secretario general de CC OO, que también insistió en que esta será "la primera de muchas manifestaciones que tienen que venir para defender los derechos de los trabajadores, el sistema democrático y seguir avanzando en derechos, que es la mejor manera de resistir". "Hay que reivindicar que, ante el crecimiento del empleo y de los márgenes empresariales, hay que proteger los derechos actuales y avanzar reduciendo la jornada de tiempo de trabajo. Porque trabajar menos es vivir mejor", abundó Zapico.