Las charangas del Antroxu gijonés (cada vez más) ya viven con fuerza la cuenta atrás: "Muchas ganas de salir a la calle a romperlo"

Justo en cuatro semanas estarán desfilando por las calles de Gijón, vibrando, bailando, saltando, cantando y retumbando con sus percusiones. También habrán pasado ese mismo fin de semana, de dentro de un mes, por el teatro Jovellanos, en ese momento que todos aguardan con especial cariño y nervios. El plan es común y no cambia: todos los charangueros quieren volver a disfrutar del Antroxu, aunque como siempre parezca que les pilla el toro. "Este año cae más tarde, y parece que te confías más, cuanto más tiempo tienes para prepararlo todo a veces es peor", cuenta entre risas Fran Rodríguez, de "Los Restallones", veterano ya con 24 carnavales a sus espaldas. Lo que sí transmiten todas las charangas es una unión muy especial, con esa piquilla de querer presentar el mejor espectáculo y ganar, pero conscientes de que entre todas consiguen que el Antroxu de Gijón sea único. Por eso, que este año se suman tres nuevas agrupaciones, para llegar hasta 14, provoca que la fiesta se fortalezca. "Cuantas más mejor, es una gran noticia que la familia crezca, que aparezcan más formaciones, y que los jóvenes sigan dando el relevo", coinciden integrantes de las charangas, en su encuentro ante el teatro Jovellanos con LA NUEVA ESPAÑA.

El trono lo defiende "Mazcaraos", una charanga joven, y que se ha impuesto en el concurso en las dos últimas ediciones del Antroxu. En sus filas debuta además este año Bárbara Fernández. "Ya probé en otros carnavales, pero tengo muchas de vivir la experiencia de dentro, porque todos me dicen que el de Gijón es el mejor carnaval de todos", subraya, que explica los motivos por los que se ha metido en esta aventura: "Porque esto es un sueño compartido, que se disfruta más, además que haces piña y nuevas amistades".

Esos momentos bonitos tienen también su contrapunto en la preparación. "Te quejas durante todo el año, pero los cinco días que no paras del Antroxu lo compensan todo, no se cambia por nada esta experiencia", relata Almudena González, de "Perdíos de los nervios". En su caso cumple 20 ediciones participando en el carnaval gijonés, y con una satisfacción clara: "Lo que más me entusiasma es ver las caras de la gente".

Prácticamente todos recuerdan sus inicios o tienen alguna celebración especial. Aparece por ejemplo el joven Bruno Álvarez, que alcanza los 15 y tiene a su charanga "Xaréu nel Ñeru" inmersa en su 30.º Antroxu. "Esto es una fiesta única, algo para vivirlo", comenta, antes de lanzar un mensaje reivindicativo: "Aquí las charangas lo hacemos todo y salimos los cinco días, algo que no pasa en el resto de carnavales de España. El problema es que encima nos ponen pegas para permisos o ensayos, no nos dan facilitades y no se nos demuestra la importancia que tenemos", resalta. Algo que también apoya, Ana Prego, de "Los Gijonudos", que afrontará su duodécimo carnaval. "Es algo ludico, pero que tiene un beneficio económico para la ciudad, no sé es consciente de todo el trabajo que hacemos que no se ve. Por eso duele más cuando se nos ponen palos en el camino", cuenta, para referirse después a estas últimas semanas de preparación: "Los nervios están siempre, da igual el año, pero también tiene ese encanto".

Los debutantes

La parte artística es uno de los aspectos que se pule en el tramo final de puesta a punto, pero también se cuida mucho lo técnico. Ahí entra en "Los Tardones", la figura de Pierre Fernández, que este año cumple 60 años y ha estado los últimos diez participando en el Antroxu. "Vivimos todo el año para esto, los últimos quince ni comemos ni dormimos, en mi caso estoy rematando piezas, para que todo funcione y no falle nada", resalta.

Si esa inquietud aparece entre los que repiten, pues para los debutantes se agrava aún más. Lo verbalizan representantes de las tres nuevas charangas. Marcos González acaba de sumergirse en "Medusamba", tras probar con otras formaciones. Lleva en su caso 27 años, casi toda su vida, en eta aventura. "Es muy difícil empezar de cero, porque el resto te sacan una ventaja enorme. Pero cuantas más charangas haya mejor, enrique muchísimo a nuestra cultura, que al final el Antroxu es eso", resalta. Lo mismo que le sucede a "El Akelarre". "Hay gente que se estrena, pero la mayoría venimos de otras. La cosa es arrancar, y ajustar mucho el teatro y la percusión, que no tenemos la base de otros, pero esperemos estar muchos años", cuenta Jennifer Quirós. Y también a los integrantes de "Ye lo que hay". "En parte rejuveneces, con esa ilusión de empezar de cero, pero es una locura total, que se junta también con más nervios y más responsabilidad", desgrana José Antonio Acuña.

Los momentos especiales

El relevo generacional se aprecia con el entusiasmo que trasladan jóvenes como Alba Aiza, de "Los Acoplaos", que con 23 años tiene claro el motivo por el que sumergirse en la experiencia. "No tiene nada que ver con vivirlo desde fuera, esto no es solo cuatro días, es tener el Antroxu todo el año", confiesa. Algo que apoya Yeray García, de "La última y marchamos". "Nací prácticamente en una charanga. Por eso ahora ver gente de misma edad, te anima a seguir, y te da también esa responsabilidad de mantener vivo el Antroxu", apunta.

Aunque lo que más poso pueda dejar sea el concurso del Jovellanos o los pasacalles, la labor de las charangas es mucho más amplia. "Lo que más disfruto es ir a los coles, que son los más disfrutan los niños, porque ver su felicidad, especialmente también cuando los pasacalles junto a sus padres, hace que esto merezca mucho la pena", manifiesta Nadia Rodríguez, de "Kop’a Vino". "En mi caso lo que más disfruto es el comienzo, el pasacalles de Pelayo, ese chute de energía de que todo arranca", comenta Laura Arroyo, de "Os Brasileiros".

Meses de dedicación, que llegan a su recta final, pero con un denominador común que refleja Roberto Pérez, de "Folixa pa toos", que cumple tres lustros en el Antroxu. "En diciembre lo ves muy negro, llega enero y toma forma, y en febrero las ganas de salir a la calle a romperlo y darlo todo. Hay muchas ganas, y como siempre, esperemos que no llueva, pero si es así, saldremos igual, y ya los arreglaremos los trajes si se mojan para otros años", concluye. n

Suscríbete para seguir leyendo