"Cuando escribo busco atrapar, emocionar y perturbar al lector"

María Fasce (Buenos Aires, 1969), escritora y directora literaria, ha logrado el 74.º premio "Café Gijón" de novela con "El final del bosque", que presentará este viernes en Gijón, en la Escuela de Comercio (19.00 horas). Fasce, que ha trabajado como traductora, periodista y crítica literaria y cinematográfica, recibió este premio tras valorar el jurado "su indudable solvencia formal y de innegable vuelo estilístico". Su primer reconocimiento le había llegado con "La felicidad de las mujeres", con el Premio del Fondo Nacional de las Artes, en 1999.

-Fue finalista en 2021 del "Café Gijón" y ahora ya lo ha conseguido. ¿Qué supone?

-Estoy muy feliz por recibir un premio tan especial y con un jurado extraordinario. No me lo esperaba, casi hasta me había olvidado de que me había presentado. La llamada para avisarme me puso muy contenta. La experiencia de ser jurado la viví en el premio "Lumen", y muchas veces dependes del azar, de las novelas de ese momento, o de la forma de la lectura. Por eso estoy contenta, no solo por lo que me ha dicho el jurado, sino por las reflexiones de los lectores y algunos escritores que la han leído, como Marta Sanz, Rosa Montero, Antonio Lucas o Sabino Urraca. No me esperaba estos comentarios, estoy abrumada y feliz.

-¿Cómo surge la novela?

-No hago autoficción, pero todas las novelas tienen un detonante o disparador de algo que pasó en un sentido amplio, desde una anécdota hasta esa experiencia de qué hubiera pasado si tal cosa ocurriese. Esta es una historia que surgió de una pesadilla, que era que mis dos hermanos y yo ya de adultos estábamos en una cabaña en el bosque de nuestra infancia, y un día de lluvia me asomaba a la ventana y veía un hombre inmóvil en el barro. En ese sueño sabía que uno de nosotros, o incluso los tres, tenía que ver con esa muerte.

-Decide entonces que la trama gire en torno a ese suceso, casi como una novela policiaca.

-Pues empecé por retomar la idea de los tres hermanos en el bosque, de quién iba a ser la narradora, que tenía claro que sería una mujer. Y me encontré entonces con que tenía una historia de suspense, un crimen. Soy devota de Patricia Highsmith, así que tenía ese reto, de una novela difícil de escribir, de suspense. Aunque el mayor ejercicio fue mantener mi esencia, porque en mis novelas siempre hay una historia de amor. Por eso decidí que fuese entre ese hombre que estaba allí tirado y la narradora.

-¿Qué le llevó a darle más peso a la parte autobiográfica, algo que como decía solía esquivar?

-La misma pesadilla había mostrado a los hermanos adultos, reunidos en una cabaña, en una situación totalmente insólita. Ahí tomé algo de mi vida, mis padres murieron hace poco, y cuando eso pasa hay siempre una herencia material y otra emocional. Las dos se unen y juntan. Es como cuando te peleas y está en juego una casa, y con más bien qué pasó o lo que se decide si no hay testamento, porque en este caso no lo había. Por tanto es un intento de hacer justicia con lo que uno siente que pasó, lo que significaron los padres respecto a uno. Había ahí muchos elementos interesantes con los que hacer una intriga que atrapara al lector, lo emocionara y lo perturbara, que es lo que busco cuando escribo, y con los que me gusta leer.

-¿Cómo se logra ese equilibrio de remover sentimientos, como la decepción y los celos reconvertidos en rabia, para a la vez también lograr conmover?

-El detonante es algo real, pero una vez que escribes, lo único que importa es esa historia que estás construyendo, que necesita unos diálogos que interesen y emocionen. Mis modelos son Sylvia Plath, Lucia Berlin o Patricia Highsmith, como ya mencionaba. Escribo de esa manera, buscando provocar esa emoción o incluso que haya ramalazos de humor, para que el lector no dé nada por hecho, y que los personajes evolucionen y haya sorpresas, algo que se consigue con el crecimiento en la escritura.

-¿Cómo de reflejada queda en el personaje de Lola, que es también editora como usted?

-Me gusta pensar que pongo cosas de mí en todos los personajes, es como hacer un Frankenstein, hay que darle elementos para que parezca que esté vivo. En las novelas que a todos nos gustan esos personajes pasan a tu acervo vital, hasta a ser más importantes que personajes reales. Decidí que esa historia la contase Lola, que iba a ser una narradora no fiable, pero que además iba a tener una relación muy particular con el lenguaje, con ese modo de contar historias. Me parecía que era coherente que Lola fuese ese personaje, que trabaja con las palabras por ser editora y escritora, y que se ha encerrado en ese bosque también para escribir y casi como un sismógrafo, para pasar en limpio todo lo que fue la vida de sus padres, hermanos y su propia vida.

-¿Hay algo también de invitar a la reflexión, a esos fantasmas del pasado que levantan pena, soledad y recuerdos, pero que ninguna familia quiere remover?

-No es algo que busque, pero sí queda manifiesto, me lo dicen los lectores y la crítica. Todos tenemos una familia, es una realidad, no nos podemos escapar. Hay familias con más secretos que otras, pero todos funcionamos como la de Lola. Me conmueve que haya gente que se vea reflejada y note que se hable sobre sí mismo.

-Aborda también el tema del desarraigo, en un mundo tan globalizado como el que vivimos, que cada vez se manifiesta más.

-Lo interesante es que se puede trasladar a un plano de ciudad, país o sociedad. Hablamos mucho de la identidad o de dónde venimos. Pero eso te puede encerrar. Y una cosa que descubrí después de escribir la novela es que ese bosque lleno de secretos, donde pasa algo terrible y hay algo de oscuridad, es también como el vientre materno. Porque esos tres hermanos, aunque sean adultos, es quizá como que nunca salieron de la madre. Y llega un momento que tienen que hacerlo y abrirse. Me interesaba más que hablar que el desarraigo, abordar que no ser de ninguna parte o terminar de definirte, me parece algo muy sano, por no hablar del horror que me producen los nacionalismos o cualquier fanatismo de pertenencia a religión, país o lo que sea. Me interesa esa idea de que te sigues definiendo hasta el día de tu muerte. Eso te permite saber que puedes salirte de ese lugar y que puede haber un futuro mejor.

