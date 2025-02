"La gente quiere trabajar, no que la exploten", replican los sindicatos

En su condición de socios del pacto de concertación social "Gijón Futuro", los representantes de Comisiones Obreras y UGT fueron de los primeros en recibir el informe donde, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, empresarios del sector del turismo denunciaban el alto grado de dificultad que tienen para conseguir personal. Lo denunciaban y lo achacaban, sobre todo, a la falta de actitud y compromiso de los candidatos más que a una falta de formación o carencia de experiencia laboral que no los hiciera aptos para cubrir el puesto. "Se ve poca vocación, pocas ganas de trabajar", se podía leer entre los testimonios empresariales recogidos en el informe.

"La gente quiere trabajar, lo que no quiere es que la exploten. Quizás si cumplieran con el convenio, lo salarios, los turnos...", sentencia el secretario de organización de UGT en Gijón, Manuel Antonio Fernández, centrando su crítica en el sector de la hostelería. "Es un sector que se pasa todo el día llorando, que si los impuestos, que si las terraza...", les recrimina.

Para Víctor Manuel Roza, secretario general de la unión comarcal de CCOO, quien tiene un problema de actitud no son los trabajadores, son los empresarios. "No hay una actitud empresarial de pagar sueldos dignos y dar condiciones dignas de trabajo. Este estudio deja claro que el personal está formado, lo que no tenemos es un empresariado coherente: quieren contratar personal cualificado pagando una ruindad", sentencia el sindicalista.

Los problemas que denuncian los empresarios no se limitan solo a la cobertura de puestos –con especial dificultad en trabajos de camareros, cocina, limpieza y recepción–también a la capacidad de retener al personal. "En Gijón hay una magnífica escuela de Hostelería de la que salen grandes profesionales. Ninguno se queda en Asturias. Yo no creo que nadie se vaya a Barcelona o a Londres porque sean divinas de la muerte, se van porque las condiciones de trabajo son mejores", sentencia Fernández.

"Gijón tiene el 33% de los parados de Asturias, muchos en el sector servicios; así que eso que dicen de que no encuentran trabajadores es imposible. Lo que no hay es gente para trabajar en condiciones y horarios abusivos. Nuestros servicios jurídicos están llenos con la gente de hostelería", remarca Roza. Desde Comisiones se recuerda que la hostelería tiene la jornada más alta según reconoce el Ministerio de Trabajo, la parcialidad duplica la media y solo en el empleo domestico se cobra menos.

Como tener a los mejores

"Excepto en los planes de empleo, tocamos el tema del turismo en todos nuestros programas", explica la directora genral de Promoción de Empleo. Carla Álvarez Sanjurjo recuerda la sorpresa de descubrir que el sector no era conocedor de la posibilidad de utilizar la Agencia de Colocación del Ayuntamiento o de los programas de recualificación profesional. "Ahora nos mandan sus necesidades y nosotros podemos enviarles candidatos que ya han tenido formación", recuerda la directiva municipal. Eso sí, dejando bien claro que las contrataciones vinculadas a ayudas municipales exigen una serie de condiciones que buscan evitar la precariedad que se denuncia en el sector. Álvarez Sanjurjo no entra a valorar las reflexiones de los empresarios que critican los sindicatos pero entiende que es evidente que "quienes mejores condiciones ofrezcan, tendrá a los mejores trabajando".

De la falta de personal en el sector del turismo hay conciencia en la concertación social a partir d un eje estratégico que incorpora medidas que van desde acciones para concienciar de las oportunidades que da el sector a programas de recualificación que permitan a desempleados pasare al sector turístico; además del fomento del emprendimiento en este ámbito.

