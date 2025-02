González Landa, pregonero de la Semana Santa: "Es un honor"

El ingeniero Fernando González Landa, actual presidente del patronato de la Fundación Hospital de Jove, será el pregonero de esta Semana Santa. Así lo ha decidido, por unanimidad, los integrantes de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades Penitenciarias de Gijón, que destacaron ayer la "dilatada carrera profesional" del elegido. Éste, por su parte, dijo estar ya "pensando" en su discurso: "No he sabido decir que no a las hermandades; admiro mucho la tarea que realizan", aseguró, agradecido.

González Landa, gijonés nacido en 1947, es ingeniero de caminos, canales y puertos. Fue presidente del Real Club Astur de Regatas y de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, y también decano de la demarcación regional del colegio profesional de su carrera. Ocupó, además, puestos de responsabilidad en la antigua Junta de Obras del Puerto (hoy Autoridad Portuaria) y en el Ayuntamiento de Gijón. Como presidente del patronato de Jove, es uno de los responsables de liderar el ambicioso proyecto de ampliación que está diseñando el hospital concertado. El ingeniero abrirá los actos de la Semana Santa el próximo día 12 de abril, sábado de Pasión, en el templo parroquial de San Pedro. "Aún no sé qué decir, pero me siento muy honrado", agradeció. González Landa, aunque explica que será a partir de ahora cuando comience a meditar cuál será el contenido de su discurso, sí quiso destacar ya la labor de las cofradías gijonesas para impulsar la Semana Santa porque, aseguró, ayudan a "preservar la tradición cristiana de las procesiones".

El gijonés preside el patronato de Jove desde el año de la pandemia y tras fallecer el querido Romualdo Trancho, que lideraba hasta entonces la entidad con el propio González Landa como vicepresidente. Con 220 años de historia a sus espaldas, Fundación Hospital de Jove cuenta con un plan director ya aprobado para iniciar, previsiblemente este año, una ambiciosa ampliación que el flamante pregonero considera que supondrá un antes y un después en el hospital concertado. Lo esperado es que la primera fase de la obra, cuantificada en más de 14 millones de euros, pueda empezar a lo largo de este año.