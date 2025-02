"Lo más gordo que me tocó pagar fue al Sporting, por Mareo y las marcas"

Original de San Mamés, en Blimea, donde nació en 1960, Marcelino Lamuño Suárez dirá adiós el 19 de febrero a casi cuatro décadas de actividad profesional en la administración pública. Lamuño se jubila como tesorero del Ayuntamiento de Gijón al que llegó en 1997 tras pasar por los ayuntamientos de san Martín del Rey Aurelio, Villaviciosa, Llanera y Llanes y haber sido gerente de la Sociedad Regional de Recaudación del Principado entre 1990 y 1993.

-¿Qué se encontró al llegar al Ayuntamiento y qué deja?

-Era más o menos igual que ahora, pero con un cero más. Hoy dices seis millones de euros, que son mil millones de pesetas, y lo dices con naturalidad pero mil millones de pesetas en el 97 parecían una barbaridad. Con los años el Grupo Ayuntamiento ha ido creciendo, ahora somos más personas y la administración se ha ido informatizando. Aunque la mano humana siempre va a ser necesaria.

-Usted es el tesorero de un Ayuntamiento con 413 millones de presupuesto consolidado. ¿Cómo se maneja uno con ese dinero?

-Bueno yo solo manejo el presupuesto del Ayuntamiento aunque al final tienes expedientes comunes con el resto del grupo, por ejemplo en la prestación de los servicios bancarios donde llevamos el expediente de toda la administración. Pasa igual con los seguros.

-Tampoco están mal los 303,5 millones del presupuesto del Ayuntamiento...

-Las cantidades, al final, no nos asustan porque te haces a la idea y lo ves normal. Pero sí, son muchos millones para alguien de la calle. Ahora mismo, tal y como está la administración, a mi me da el mismo trabajo pagar un millón que cien euros.

-El día de la compra de Naval Gijón al Puerto usted entró en el salón de recepciones con un cheque de más de 4 millones. ¿El de más cuantía que ha llevado en el bolsillo?

-Ya me tocó otras veces pagar más. Lo más gordo fue al Sporting por Mareo y las marcas, que ya llovió, y en dos cachos. Fueron 1.525 millones por un lado y 500, por otro. De pesetas. También fue más la compra de la finca de La Formigosa a la Tesorería. Llega un momento en que te habitúas. Visto desde aquí, claro; visto desde fuera es lógico que parezca una barbaridad.

-Sorprende que una administración pague con un cheque.

-Generalmente es todo por transferencia bancaria pero cuando se trata de una escritura... No es que desconfiemos unos de otros pero ¿que dices; "firma la escritura que luego te pago" o esperas que te digan "hazme la transferencia y luego te firmo la escritura"? Pues nada, mejor llevar el cheque a la firma de la escritura. Yo siempre procuro pagar en el momento de escriturar. O después. Antes, no.

-También paga las nóminas de un Ayuntamiento que es una de las mayores empresas que tiene Gijón.

-Solo me encargo de las nóminas del Ayuntamiento pero contando interinos, planes de empleos y escuelas taller serán unas 1.600. En las empresas municipales cada uno paga lo suyo aunque yo me relaciono con ellos para, por ejemplo, dotarlos de fondos. Autónoma autónoma solo es la Empresa Municipal de Aguas (EMA).

-¿El Ayuntamiento de Gijón es buen pagador?

-Si, lo es. Aunque se dirá de todo porque habrá cosas que lleguen con retraso. El problema no es pagar; el problema es que me lleguen los documentos para pagar. A veces hay dinero y no pagas a tiempo porque los canales se complican . A la hora de pagar yo no miro los importes de las facturas, me da igual un millón que cien mil. Prefiero que lleguen más rápido las gordas que las delgadas porque las gordas te distorsionan los ratios de morosidad.

-Es de los pocos funcionarios que participan en el traspaso de poderes entre alcaldes. ¿Cuantos lleva? ¿Cómo ve el sello que han dejado en la ciudad?

-Me tocaron cuatro, Tini y las tres alcaldesas. Todos intentan hacer lo mejor posible para la ciudad. Unos tuvieron tiempos más difíciles, otros menos. Unos con crisis económicas, otros con un boom. Cada uno tiene su enfoque político pero todos defienden el bien común y al final un ayuntamiento no deja de ser un prestador de servicios y lo que interesa es que funcione bien. Es como la comunidad de tu casa. Al final esto es un superportal de 270.000 vecinos y te toca ser presidente un año de la comunidad y tratas de que el portal esté limpio y de que funcione el ascensor, aunque luego a uno le guste que el ascensor tenga espejo y a otro no. Yo lo veo así, como esa súpercomunidad. Aquí estamos defendiendo los intereses de los vecinos o, si se quiere, de los accionistas de Gijón. Por el mero hecho de nacer en Cabueñes ya eres accionista de Gijón.

-¿Qué le queda por hacer hasta irse?

-Un arqueo extraordinario. Igual que cuando cambia la corporación, lo tengo que hacer ahora porque marcho yo.

-¿Una recomendación para quien ocupe su lugar?

-Que tenga suerte y venga con ánimo de trabajar, porque aquí hay que trabajar. Vi la entrevista que le hizo Évole a Pepe Mújica y me gustó una frase que dijo Mújica. Algo así como que lo que te toca trabajar, hay que hacerlo con ganas. Me la apunté. Hay que hacer las cosas con ganas e intentar que todo salga bien.

n

Suscríbete para seguir leyendo