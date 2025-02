PP y Foro obligan a Salud a dar más explicaciones por la obra del hospital

El fiasco de la ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes da el salto hoy a la Junta, en sesión plenaria, con preguntas de los grupos parlamentarios del Partido Popular y Foro Asturias. Si la consejera de Salud, Concepción Saavedra, no da hoy explicaciones que convenzan a los populares, la diputada Pilar Fernández Pardo ya anunció la intención de su equipo de solicitar la apertura de una comisión de investigación. El forista Adrián Pumares, por su parte, lleva a Pleno una pregunta concreta: qué plazos baraja el Principado para el fin de la obra. Ambos consideran que la ampliación no se supervisó debidamente.

La obra queda parada hasta nuevo aviso tras rescindir el Principado el contrato con la UTE de Los Álamos y FCC, de manera unilateral, alegando retrasos en el avance de los trabajos –se han certificado solo 20 millones de los 79 que costaba la obra– y la intención de las constructoras de incrementar 44 millones el presupuesto pactado, 31 de ellos por modificados sobre el proyecto previsto. Salud sostiene, también, que la gerente del hospital planteó cambios de mejora del diseño inicial que no se incorporaron a esta propuesta de modificado. La oposición, por su parte, recuerda que el Principado ya había sido advertido de no contar con mecanismos de control suficientes y consideran que, por el grado de ejecución –las obras empezaron en verano de 2023 y tenían que terminar este mayo–, la administración no actuó a tiempo. Como contrapartida, la idea de Salud, en la que previsiblemente incidirá, es incorporar mejoras al plan.

