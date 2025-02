Salud aguarda por las alegaciones de la UTE de Cabueñes y prevé rescindir el contrato en primavera

La rescisión del contrato de obra de la ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes está a la espera de que la UTE presente, si lo desea, alegaciones contra el expediente. Calcula por eso la Consejería de Salud que será en primavera cuando este trámite administrativo quede resuelto y puedan iniciarse las labores de redacción del nuevo proyecto, ya en manos de Tragsa. Así lo señaló esta mañana en el Pleno de la Junta la consejera Concepción Saavedra, que a preguntas de los diputados Pilar Fernández Pardo (PP) y Adrián Pumares (Foro) insistió en que “si hubo control” de la obra ahora paralizada, ya que los técnicos tenían “visitas cada 15 días” a la zona para supervisar los trabajos.

Las posturas se mantienen en las ya defendidas hasta ahora. Los diputados del PP y Foro insistieron en que la ampliación, que tenía que culminar este mes de mayo tras más de dos años y medio de trabajos, no pudo contar con la supervisión necesaria teniendo en cuenta el retraso que acumula la obra, que ha certificado solo 20 de los 79 millones que tenía de presupuesto. Saavedra señaló que ese retraso fue precisamente uno de los principales motivos para justificar la rescisión, sumado a las “pretensiones económicas” de la UTE, a quien acusa de querer incrementar el presupuesto en 44 millones, “fuera de la normativa y la legalidad”.

El único cambio en el discurso es que la consejera sí admite que en estos últimos días, cuando señaló que la redacción de un nuevo proyecto era también una “oportunidad” para incluir mejoras, no se expresó correctamente. “Hablé de oportunidad y probablemente no lo es, pero, a la necesidad, virtud. Debemos mirar hacia el futuro y trabajar en un nuevo proyecto que recoja lo inejecutado y también cambios para incluir nuevas tecnologías y lo aprendido en la pandemia”, señaló.

También aseguró la consejera que con la UTE de Los Álamos y FCC hubo “una situación tensa que se vivió desde el principio”, pero también consideró que eso era “lo habitual en grandes obras”. Sobre la falta de supervisión de la obra de la que se le acusa, aseguró que “cada 15 días se visitaba la obra” y que “hay acta de cada visita” e “informes cada certificación pagada”.

Fernández Pardo, por su parte, recordó el informe de la Sindicatura de Cuentas que alertaba hace un año sobre el riesgo de falta de control de la obra y Pumares preguntó si hace pocas semanas, en plena negociación presupuestaria, el Gobierno sabía, ya que la partida millonaria de Cabueñes en las cuentas de este año era “ficticia”. Saavedra, sobre esto último, señaló que no, que en ese mes de diciembre su equipo seguía “negociando” con la UTE y que por entonces aún “confiaba” en que se pudiese cerrar un acuerdo. Fernández Pardo preguntó por qué el HUCA sí tuvo sobrecostes que no motivaron su paralización y planteó cuestiones que no recibieron respuesta, como por qué el hospital ovetense tuvo una oficina de gestión del cambio que aún no se ha constituido para el hospital gijonés.