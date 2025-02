Un verano de baile con Daniela Blasco

Durante unos minutos, un punto separó a la joven Daniela Blasco de Melody para poner rumbo a Eurovisión. No pudo ser, porque el público del Benidorm Fest finalmente escogió a la cantante sevillana en una reñida elección para representar a España en mayo en la cita musical en Basilea (Suiza), pero la mallorquina Daniela Blasco (19 años), hija de madre gijonesa, la más joven de las artistas que este año llegaron a la final televisiva, transmite la sensación de que hay todo un mundo del espectáculo esperándola a partir de ahora.

Una idea que, además, también ratifican algunos expertos del panorama musical español, que lo que han visto en Blasco son los mimbres adecuados para un futuro brillante.

Con la adrenalina aún en alto, Daniela Blasco asegura que ha vuelto a Mallorca desde Benidorm con la necesidad de "continuar trabajando a tope, crear mucha música, poder sacar un álbum pronto y empezar con los espectáculos cuanto antes. Espero que durante este verano la gente baile mucho conmigo".

Reconoce que la final para elegir al candidato a Eurovisión fue de infarto y ella creyó en sus posibilidades. "Sí. Sin duda lo visualicé mucho y tenía la posibilidad, sobre todo en esos momentos finales", afirma. Siente que la balanza estaba igualada porque "todos llevábamos unos espectáculos muy potentes, pero las votaciones van según los gustos de cada uno. Melody es una artista muy consolidada, respetada, tiene un talento increíble y un vozarrón. Yo disfruté mucho de su show. Así que también pienso que fue muy merecido, la verdad".

De su propia actuación no le ha quedado mal sabor de boca. Al contrario. "Me sentí muchísimo mejor que en la semifinal. Esa primera vez iba con muchísima adrenalina y no gestioné tanto mi energía. Empecé un poco nerviosa y es verdad que se me fue un pelín la voz, pero luego le cogí el gusto y estuve mucho más tranquila".

Con fallos o sin ellos, seguro que su actuación fue muy jaleada en Gijón. Daniela Blasco Díaz-Estébanez es mallorquina de nacimiento, pero hija de padre catalán y madre asturiana, Tesa Díaz González. "Mi familia materna es asturiana, así que siempre desde pequeñita he ido cuatro veces al año por ahí. Mantengo el vínculo, claro, porque mi abuela, Carmen González Prendes, vive en Gijón y voy cada cierto tiempo", cuenta esta artista que ya acumula muchos éxitos como bailarina. Con una gran popularidad en redes sociales, su éxito la llevó a formar parte del grupo de bailarines de Justin Bieber, y a colaborar con grandes artistas como Beatriz Luengo, Omar Montes, Nino Vargas o Ptazeta. Asegura que ni ha perdido su vínculo con Asturias, ni se le olvidan los "muchos y grandes recuerdos que tengo de la región, porque he pasado una infancia superfeliz allí". Cita entre esos grandes momentos "las Nochebuenas" y se le viene a la cabeza que "las pasaba con toda mi familia en Asturias, era tan, tan feliz".