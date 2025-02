El freno legal a los pisos vacacionales en Gijón: 36 peticiones, ningún permiso

La concejalía de Urbanismo ya tiene las dos primeras cifras con las que medir el impacto de la nueva ley autonómica de turismo sobre la concesión de licencias a nuevos pisos turísticos en la ciudad: 36 solicitudes recibidas, ninguna autorizada. El servicio de licencias presentó estos datos en una reunión celebrada ayer en el Ayuntamiento con la participación del edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, y fijando como fecha de inicio de ese recuento el pasado 20 de noviembre. Una franja temporal que, mayoritariamente, se corresponde con los últimos meses de vigencia del año de prohibición de nuevos permisos municipales a este tipo de viviendas en La Arena, Cimavilla y el Centro. Una moratoria que quedó desactivada este 2 de febrero. El Ayuntamiento de Gijón tiene registradas 2.630 viviendas de uso turístico a lo largo de toda la ciudad.

"No hay ni un solo piso turístico nuevo en la ciudad. Ni en la zona de moratoria ni fuera de ella. Algo que no hace otra cosa que reafirmarnos en la buena medida que adoptamos hace un año cuando aprobamos esa moratoria", sentenciaba el concejal de Urbanismo. Una decisión, indicó Martínez Salvador, que tenía como objetivo fundamental acompañar la petición de Gijón al Principado para que se modificase la ley de Turismo. "El Principado lo hizo y una vez en vigor está totalmente controlado el crecimiento de estos pistos", concretó el concejal. La nueva normativa autonómica exige, entre otras cosas, autorización de la comunidad de propietarios y contadores independientes de suministros. "Hasta el momento no ha habido ni una sola solicitud que haya podido aportar estos requisitos", concretó el concejal.

Mentiras desmontadas

Pero más allá de la aplicación de la nueva normativa turística autonómica, que solo tiene unos meses, el gobierno gijonés se muestra satisfecho de los resultados de su acción a nivel local. No solo no se dieron permisos a más pisos turísticos dentro del perímetro que se denomina zona de gran afluencia turística. Martínez Salvador también resaltó que, en el resto de la ciudad, "se cosechó un tercio de las solicitudes del año pasado. Y si miramos los límites de la zona de la moratoria en 400 metros de longitud también bajó el número. Así que todas las mentiras que se difundieron quedan desmontadas".

El edil forista hacía referencia así a las denuncias de colectivos vecinales y grupos de la oposición sobre el negativo efecto rebote que la prohibición parcial de nuevas licencias podría tener sobre otros territorios de la ciudad. La queja es que la moratoria solo consiguiera trasladar el problema de unos barrios a otros. Una queja que se mantiene.

De hecho, IU y Podemos ya han adelantado una iniciativa plenaria en materia de vivienda a debatir en el Pleno de la semana que viene que incluye entre las medidas a tomar que la prohibición parcial existente hasta hace unos días se extienda a todo el casco urbano con un cierre total de Gijón a más viviendas de uso turístico.

