Un gijonés afronta más de doce años de cárcel por forzar a una prostituta y luego pegarla para recuperar el dinero

Un gijonés afronta doce años y seis meses de cárcel por un delito de agresión sexual y otro de robo con violencia por, supuestamente, haber forzado a una prostituta a la que contrató y luego pegarle para quitarle el dinero por sus servicios. El acusado se sentó ayer en el banquillo de los acusados en la sección octava de la Audiencia Provincial de Gijón en una vista oral que se celebró a puerta cerrada. En el mismo, el implicado defendió su inocencia y alegó que no mantuvo relaciones con la mujer ya que dicha prostituta no era la que había visto en la foto de una web de contactos. El juicio quedó visto para sentencia.

Los hechos ocurrieron el 13 de noviembre de 2021 en el domicilio del procesado, nacido en 1989. Este, tal y como sostiene la Fiscalía, había contactado los servicios sexuales de una mujer por una web de contactos. La víctima se personó en la vivienda del acusado sobre las 17.15 horas. Este le pagó 180 euros a su llegada por los servicios que habían pactado. El fiscal prosigue diciendo que la mujer había pactado con el hombre que las relaciones sexuales serían con preservativo.

El relato de la acusación prosigue diciendo que el acusado aceptó estas condiciones pero que, finalmente la agredió sin el preservativo. Según las fuentes consultadas, la víctima mantiene que la obligó a realizarle una felación sin protección. Tras esto, el fiscal mantiene que la mujer se trató de marchar de la casa pero que este la inmovilizó y la agarró por el cuello de forma violenta. Tras esto, le quitó 180 euros, los que le había dado antes, y diez euros que la mujer llevaba encima. También, le pegó, supuestamente, una patada en la rodilla derecha lo que hizo que la mujer se cayera al suelo de espaldas. Ya en el suelo, le dio otra patada y la sacó de su casa.

La Fiscalía pide que se le condene a nueve años de cárcel por un delito de agresión sexual y a otros tres años y seis meses por un delito de robo con violencia. La acusación particular pedía diez años por el delito de agresión sexual. La defensa, por su parte, pidió la absolución al mantener que el acusado no forzó a la mujer y que se limitó a decirle que se fuera al no ser la que había contratado.

Dos delitos diferentes

