Así está en plan de Cabueñes: parado hasta primavera, a la espera de que la UTE alegue

La rescisión del contrato de obra de la ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes está a la espera de que la UTE presente alegaciones, para lo que aún tiene varios días de plazo, y de rematar un trámite administrativo que la Consejería de Salud calcula que finalizará "a lo largo de la primavera". Será después, ya contando con Tragstec, de capital público, cuando se empiece a redactar el nuevo proyecto. Así lo señaló ayer la consejera, Concepción Saavedra, en el Parlamento asturiano. Ante preguntas de Pilar Fernández Pardo (PP) y Adrián Pumares (Foro) volvió a negar que la obra ahora paralizada sufriese falta de supervisión, porque "se hacían visitas cada 15 días", aunque sí admitió una mala relación con las constructoras FCC y Los Álamos. "Hubo una situación tensa con las empresas que se vivió desde un principio, pero es habitual en grandes obras".

Para cuando se pueda resolver formalmente el contrato Saavedra espera tener sobre la mesa la documentación previa que permita redactar el nuevo proyecto, que, insistió ayer, será "más ambicioso". De manera más inmediata, estos días se trabaja en el recinto de la ampliación para cerrar la obra y evitar problemas de salubridad y asaltos.

Foro y PP insisten en la falta de supervisión de los trabajos y preguntan por los sobrecostes del HUCA

La previsión de la Consejera es que el nuevo proyecto pueda estar listo este año –para reactivar las obras a el que viene–, pero la oposición desconfía. Los diputados del PP y Foro insistieron en que la ampliación, que tenía que culminar este mes de mayo tras más de dos años y medio en curso, no pudo contar con la supervisión necesaria teniendo en cuenta el retraso que acumula, con una certificación de solo 20 de los 79 millones de presupuesto. Saavedra señaló que ese retraso fue uno de los motivos para justificar la rescisión del contrato, sumado a las "pretensiones económicas" de la UTE, a quien acusa de querer incrementar el presupuesto en 44 millones (de los cuales 31 millones los atribuye la empresa a modificados del proyecto), algo que "estaba fuera de la normativa y la legalidad".

El único cambio en el discurso es que la Consejera sí admite que cuando señaló que redactar otro proyecto era una "oportunidad" para incluir mejoras no se expresó correctamente. "Hablé de oportunidad y probablemente no lo es, pero, a la necesidad, virtud. Incluiremos nuevas tecnologías y lo aprendido en la pandemia", señaló. Sobre la supervisión de la obra, afirmó que "hay acta de cada visita" e "informes de cada certificación pagada".

Fernández Pardo, por su parte, recordó el informe de la Sindicatura de Cuentas que alertaba hace un año sobre el riesgo de falta de control de la obra. "Es evidente que no hubo un seguimiento", valoró. También preguntó por qué el HUCA sí tuvo sobrecostes que no motivaron su paralización –pidió valorar si los posibles sobrecostes de Cabueñes "no sería menor que la pérdida de oportunidad" de suspender la licitación– y planteó otra cuestión que no recibió respuesta: por qué el HUCA tuvo una oficina de gestión del cambio y Cabueñes no.

Pumares preguntó si hace semanas, en plena negociación presupuestaria, el Gobierno "ya sabía que la partida para Cabueñes era ficticia". Saavedra lo negó y aseguró que en diciembre se estaba "negociando" con las constructoras, y que por entonces "aún se confiaba" en un acuerdo. La Consejera, más crítica en su tono con la diputada popular que con el forista, pareció pedirle a Pardo que endureciese el tono contra la UTE. "No sé si defiende a las constructoras o si quiere que vayamos a por ellas", dijo.

