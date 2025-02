Gijón se estanca en el reciclaje con un 36%, lejos de la tasa que impone la ley

Gijón suma contenedores, suma camiones de recogida, suma campañas de concienciación y suma debates para elaborar el Plan Municipal de Residuos Cero. El problema es que no suma al mismo ritmo toneladas de desechos que reciclar. Y esto no es un problema menor en estos momentos. La Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente (Emulsa) acaba de cerrar las estadísticas del pasado ejercicio. El total de los residuos recogidos alcanza los 125.238.547 kilos y el porcentaje de residuos recogidos de forma separada se queda en el 36,3%.

Es solo solo un 1,7% más que en el ejercicio anterior lo que habla de un escaso crecimiento pero es que, además, esas 45.481 toneladas de basura seleccionada el año pasado hacen que la línea se mantenga estable –tonelada arriba, tonelada abajo–desde 2021. No hay cambios sustanciales en ninguno de los tipos de basura para reciclar. La orgánica –donde parece estar la clave por el peso de esos residuos y por el amplio margen de crecimiento que aún tiene–solo consiguió saltar de 4.580 a 4.957 toneladas. Tampoco hay subidas sustanciales en cartón, vidrio o envases con, respectivamente, 8.657, 5.366 y 5.710 toneladas. A las que añadir otras 414 de cartón comercial y 160 de vidrio hostelero.

Son cuatro años de estancamiento cuando a la vuelta de la esquina está la amenaza de multa para los municipios que no cumplan con los objetivos que marca la legislación vigente. Un porcentaje a tener muy en cuenta: 55%. Es el porcentaje de residuos destinados a preparación para la reutilización y el reciclaje que hay que cumplir este año según el artículo 26 de la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Mucho parece que habrá que esforzarse para conseguirlo pero hay que hacerlo sí o sí. No solo está el impacto de las multas que puedan llegar de Europa. También hay que tener en cuenta que cuanta más basura no separada se mande al vertedero de Cogersa más cara es la factura que hay que pagar. Primero el Ayuntamiento a Cogersa y luego los gijoneses al Ayuntamiento a través de un precio de recogida a Emulsa que ya ha sufrido incrementos los dos últimos años.

Para hacer frente a este escenario que ya no es de futuro sino de presente Emulsa está negociando con la sociedad civil un nuevo plan de residuos con el año 2030 en el horizonte. Un "plan de ciudad, que no de gobierno", defienden desde el equipo que lidera el edil de Medio Ambiente, el popular Rodrigo Pintueles.

El borrador del plan fija una veintena de medidas organizadas en dos fases. Hasta 2027 son medidas de concienciación, mejora de la recogida e, incluso, incentivos económicos. Si con todo esto no salen los números la siguiente fase se centrará en poner las cosas difíciles a quien no recicle tocando donde parece que más duele: el bolsillo. Se trataría de imponer el pago por generación donde cada familia pague más o menos según la basura que genere y la que recicle y de la implantación de patrullas de control que vigilen y sancionen a quien deja la basura fuera del contenedor o mete basura mezclada en los contenedores de reciclaje.

Desde Emulsa se hace hincapié en que todavía se puede avanzar si llegar a este tipo de medidas simplemente cambiando hábitos. Avanzar en conseguir reciclar mucho más ya que de toda la basura generada en 2024 por los gijoneses el 90% tenía opción de no acabar en la bolsa negra de mezcla. Dentro de esas labores de concienciación arrancará en breve una campaña específica sobre la separación de materia orgánica, especialmente centrada en la hostelería. n

