Un juego de luces y reflejos en la Galería Llamazares

La artista Ana Rod plantea una alusión al espejo "como metáfora de la realidad" en una muestra, titulada "Reflejos de una imagen quebrada", que inaugura mañana en la Galería Llamazares. Usando el espejo y el reflejo, "se evidencian diferentes aspectos de nuestra percepción", matiza la artista, que combinará esa exposición de sus piezas cerámicas con los espejos donde se reflejarán. "Es una especie de paisaje y espejismo. Una alusión a otra realidad, más allá de la materia, que es el reflejo, el espejismo de las formas presentadas, para que la pieza no se quede solo ahí", subraya.

Como un juego con los reflejos y luces que producen las piezas se presenta esta exposición, con más de una veintena de obras, y que tendrá una parte también de instalación. "Se verán unas luces que se descomponen, como cuando se fractura al atravesar un prisma", comenta Rod. Y añade: "Jugamos con las sombras y las proyecciones de piezas".

Una de las cerámicas que se podrán ver en la exposición. / LNE

La artista gallega, que trabaja principalmente con cerámica, ofrece una muestra en torno a dos ejes. "Está la que engloba la materialidad y contundencia, donde vemos tótems e incluso arcos, en los que se puede transitar a través de las piezas", apunta sobre esa primera parte de la muestra. "Es cerámica que formas que aluden a la naturaleza, pero ni es figuración, sino abstracción", prosigue. Y profundiza en esa idea: "Por alusión te recuerdan a formas biomórficas de la naturaleza, pero que no llegan a estar plasmadas del todo, por eso el espectador acaba completando con su cabeza lo que ve".

Y ya en la segunda estarán piezas de pared, con cuadros de metacrilato, "que tienes varias capas y juegan a ser translúcidos", explica Rod, junto a la citada instalación de luces. "Es un diálogo poco convencional a priori, pero me gusta el juego de contrastes", enfatiza.

Otro de los aspectos que destacan es la gama cromática. "Siempre ha sido bastante amplia en mí, no tengo mucho complejo con el tema del color, es verdad que al principio eran un pelín más apastelados, pero ahora hay menos cortapisas, un poco lo que salga. Me parece que esa libertad cromática le da una cosa más vibrante a la experiencia", comenta Rod sobre el resultado de "Reflejos de una imagen quebrada", donde también cuenta que rompe con esa dinámica de colores habitual en la cerámica: "Mis piezas suelen apelar a los sentidos, provocan un poco de sinestesia, invita a tocar. El color es algo que genera bastante atracción, me gusta ese efecto de sacar a la cerámica de los tonos tradicionales".

