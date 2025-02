Podemos pide controlar los parques de baterías con el PGO

Olaya Suárez, portavoz municipal de Podemos, entiende que vecinos como los de Tremañes que luchan contra la instalación de un parque de baterías junto a sus viviendas no pueden esperar los dos años que puede tardar en modificarse la normativa autonómica que regule la implantación de instalaciones de almacenamiento de energía eléctrica. Por eso, y vía ruego en el Pleno de la semana que viene, pide a la Alcaldesa que arranque los trámites para modificar el Plan General de Ordenación (PGO) de tal manera que no puedan instalarse parques de baterías cerca de viviendas. Sea cual sea el tipo de suelo. Ahora mismo la instalación está prohibida en suelo rural pero no en suelo industrial, que es lo que pasa en Tremañes. «Si se hace por el trámite de urgencia modificar el PGO podrían ser seis meses», concretó Suárez. La concejala también lleva a Pleno preguntas sobre los costes de poner en marcha un sistema de recogida puerta a puerta de basura orgánica en hostelería.