"Siempre procuré que mis personajes tengan su historia y conflictos"

Juan Solo, cómico y escritor, estará este viernes en la Librería La Buena Letra de Gijón (19.30 horas), donde persentrá su último libro, «Los crímenes del Carrusel», y después ofrecerá un monólogo en El Percebe Comedy (23.00 horas).

Después de la trilogía de Frank Geraldo se sumerge ahora en una novela policiaca muy americana. ¿Cómo surge?

Es un giro a lo anterior. Necesito probar cosas nuevas. Cuando veo que la autora de "Harry Potter" hizo siete libros pienso que tiene mucho mérito. Pensé una historia totalmente distinta. El punto de partida es esa idea que tienes a veces de que cuando escribes libros hay cosas que se cumplen, no solo por ser un visionario. Partiendo de eso el planteamiento fue qué pasa si una persona descubre que hay un libro en el que se cuenta una cosa muy similar, pero escrito mucho antes. Tardé cuatro años en escribir esta trama, que es fácil de leer, pero complicada de montar. Con esa duda de sobre alguien que escribe de unos crímenes, diez años que suceden, si es casualidad o no.

¿Qué encontrará el lector en "Los crímenes del Carrusel"?

Dos niños desaparecen en un pueblo de Massachusetts al lago y no se sabe más de ellos. Y 22 años después se remodela la antigua escuela, se levanta el parque infantil que había y bajo el carrusel aparecen los cadáveres. Eso pone patas arriba el pueblo. Cuando se conoce la noticia un agente literario recuerda que esa historia tiene un gran parecido con una novela que escribió uno de sus representados. Y piensa que si se aprovecha para hacer una ronda pública, para aprovechar ese tirón, pero el autor bajo ningún concepto quiere que se conozca la relación entre la novela y el libro.

Juega con esa mezcla de thriller psicológico y novela negra que sumerge al lector en los recovecos más oscuros de la mente. ¿Cómo consigue ese equilibrio entre entretenimiento y reflexión?

Siempre procuré que todos mis personajes tuvieron sustancia, que todos tengan su historia y conflicto, hablar de gente feliz no vende. Lo curioso es que empecé la novela en enero de 2020, pero por la pandemia paré, porque al estar encerrado en mi casa y quería salir. Tenía tiempo, pero no ganas. Por eso cuando retome en el verano de 2021 la historia los personajes tomaron una gran dimensión, y me costó trabajar reconocer cosas muy profundas. Eso es el pequeño milagro de la novela, para desarrollar una profundidad, que no habría tenido de todo modo.

Aparece también la enfermedad mental, como uno de los temas centrales de la novela.

Es como la serie "House", con la cojera del protagonista. Nadie diría que va sobre la cojera de un médico, pero es algo que le condiciona su vida y forma de relacionarse con los demás, además de su carácter. Eso condiciona de forma de actuar, comportarse y ver la realidad. Algo así pasa en la novela, no es que gire en torno a la enfermedad mental, pero es inconcebible comprenderlo sin en esa enfermedad mental. Me documenté mucho, porque es necesario abordarlo con respeto. Fue una forma de visibilizar el efecto que puede tener en la vida de alguien padecer este tipo de trastornos.

Aparece ese guiño a la prensa, desde ese contraste de concienzuda y ambiciosa, de la ética del buen periodismo y de la lucha despiadada por conseguir audiencia. ¿Es también un momento el actual, con tanto ruido, para reflexionar sobre esa importancia del buen periodismo y su necesidad?

A veces lo correcto no es lo que más nos conviene, pero en el periodismo y en cualquier profesión. La coprotagonista, la periodista, se debate entre hago circo de lo ocurrido, o voy más allá. Y afortunadamente gana el buen periodismo, que va más allá del "clic" para vender. Y es fundamental, porque es un periodismo muy necesario. Y en la novela el misterio se sigue desde el autor, la policía y la periodista, que es la que relaciona crímenes y libro.

Cuenta con una dilatada trayectoria como cómico. ¿Cuesta separar esas dos facetas, escritor y humorista, para que no se crucen?

Tengo la cabeza como compartimentada en dos. Pero para todo en la vida. Cuando hago humor la otra parte se apaga. Y cuando me dedico novela no se me ocurre nada gracioso, ni pienso en ello. Son dos partes estancas, que no se comunican. Suena raro, pero es así, porque al final la parte humorística y dramática tienen en común contar historias, que es lo que me gusta.

Suscríbete para seguir leyendo