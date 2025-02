Contratan una sesión de sado para robar 20.000 euros a una madama

Los dos acusados de asaltar a una madama de un piso de citas de la calle Ezcurdia para luego robarle 20.000 euros habían concretado con ella una falsa sesión de sado. Así lo expresó ayer la víctima de este proceso en la vista oral celebrada ayer en la sección octava de la Audiencia Provincial. Una sesión en la que figuraban como acusados dos hombres que se enfrentan cada uno de ellos a nueve años de cárcel por un delito de robo con violencia y otro de robo con fuerza. Sin embargo, en la sesión de ayer en el banquillo de los acusados tan solo figuraba uno de ellos y mantuvo su inocencia. Por parte de la acusación particular se pedían responsabilidades penales también para una de las mujeres contratadas en el piso de citas por, supuestamente, haber actuado como cómplice de los asaltantes. La víctima, es decir, la madama de la casa, aseguró que los acusados fueron muy violentos. "Me llegaron a ahogar muy fuerte. No podía respirar", contó.

La declaración de la víctima se produjo después de la de los dos acusados. Esta entró con muletas por una puerta accesoria a la sala para no cruzarse con los implicados. Explicó que desde que sucedieron los hechos, en agosto de 2020, está en tratamiento psicológico. Lo que vino a decir la mujer, de una edad ya avanzada, es que los dos acusados la habían contactado el día antes por teléfono. Lo hicieron, según su declaración, para organizar una sesión de sado. Ella, ya el día de los hechos, les explicó que había otra mujer en la casa que prestaba esos servicios y que si querían podía llamarla porque en ese momento no estaba de servicio. No obstante, según su relato, los asaltantes insistieron en hacerlo con ella. "Como eso también lo hacía me fui a cambiar. Me pagaron 120 euros", detalló.

La mujer, ya al entrar, lanzó una mirada muy profunda al acusado varón y luego, a lo largo de su relato, contó que este era uno de los implicados. "Ya en la habitación me gritaron que esto era un atraco por encargo, me cogieron por el cuello y me pegaron en la cara y en la cabeza", aseveró. Luego, ya según el relato del fiscal, la maniataron y la dejaron en su habitación. Al resto de las mujeres presentes, que eran tres, les quitaron los bolsos y dinero. Según la madama, uno llevaba una pistola y el otro un cuchillo. Tras esto, le cogieron las llaves del bolso y se dirigieron a su vivienda personal, en Gaspar García Laviana, y le robaron joyas y 20.000 euros. "Era un dinero que tenía para ir a mi país", explicó.

El acusado que ayer estuvo presente en el banquillo de los acusados defendió su inocencia. Explicó que el día de los hechos, el 28 de agosto, se encontraba en su casa y que no salió de la misma porque estaba convaleciente de un accidente de tráfico, acontecido el 27 de julio. Sí que reconoció haber cobrado un dinero que atribuyó a un adelanto del seguro por lo del accidente. También reconoció conocer a la otra acusada, una de las empleadas del piso de citas, porque vivía con ella y es la madre de un amigo suyo. "Estuve con muletas por lo menos cuatro meses", indicó.

La otra acusada, para la que la Fiscalía no pide ninguna medida, también mantuvo su inocencia. Explicó que ella sufrió el asalto igual que el resto de las chicas del piso. "A nosotras nos dijeron que no nos iban a hacer nada, que era con la señora porque les había estafado un dinero", relató. Su acusación viene porque, a juicio de la víctima, ella se encargó de soltar a sus compañeras y, supuestamente, se afanó en tirar las bridas con las que las ataron y en limpiar los rastros de sangre. También porque en un registro en su domicilio le encontraron un pendiente que la madama identificó como suyo. Pero ella lo negó. "Fue un regalo de mi madre", zanjó.