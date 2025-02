Miguel Morales, de "Los Brincos, que actúan en Gijón: "Éramos la réplica a la música anglosajona, 'Los Beatles' españoles"

Miguel Morales es uno de los integrantes de "Los Brincos", una banda opular y de largo recorrido en España, que actúan este domingo a las 19.00 horas en el teatro de la Laboral, dentro de una gira que están realizando por su 60.º aniversario.

¿Cómo se puede explicar que después de 62 años sigan ahí "Los Brincos"?

Es como "Los Beatles", si las canciones son buenas y has trabajado como se debe desde el principio, pues casi no es nada extraño entonces. Estamos disfrutando más que cuando salí, porque me escondía en la guitarra en el escenario, pero ahora es una gozada ver a todo el público disfrutando.

Esa etiqueta de "Los Beatles" españoles, ¿Ha ayudado o ha sido más bien un peso?

Ayudó mucho. Fueron una referencia, hicieron muy buenas canciones, yo he cantado también canciones suyas cuando estaba en el colegio. Fueron una referencia mundial. La comparación era obvia, porque salimos cuatro españoles, con capas y una personalidad muy especial, y componiendo sus primeras canciones. La réplica a la música anglosojona éramos "Los Brincos".

¿En qué han cambiado en estas seis décadas?

Nos ha caído un chorro de años encima, pero tenemos más experiencia, porque nunca lo hemos dejado. Lo pasamos bien, ahora somos cinco en el escenario, tenemos un esfuerzo de teclados y percusión, que en aquella época no lo teníamos. Eso nos beneficia para reforzar las armonías de la música.

¿Qué concierto ofrecerán en Gijón?

Gijón es una plaza muy entrañable, ya tenía mucho movimiento en los sesenta, recuerdo cuando íbamos al Parque del Piles. Hay muy buen ambiente musical. Al público le digo que nos lo vamos a pasar en grande. Es muy entendido y lo vamos a pasar en grande.

¿Tiene algo de viaje en el tiempo nostálgico sus actuaciones?

Para el público es como volver a los 18 años. No es que conozcan una canción solo de "Los Brincos", sino bastantes, se saben casi todas, aunque se lancen especialmente a cantar "Lola" o "Un sorbito de champagne". Y les hacemos también un guiño a Juan y Junior, que eran las voces principales de la primera época. No es que seamos un grupo tributo, pero sí que lo hacemos a esos cuatro fundadores, también a Fernando y Manolo.

¿Le gusta la música actual?

Me gustan cantantes que han salido, especialmente algunos solistas que han triunfado, como Antonio Orozco, Manuel Carrasco, David Biscal o Alejandro Sanz. Y de grupos tengo como referencia a "Los Secretos" y "Mecano" de aquí. Y luego está el "reggaeton", que es quizás lo que menos, pero hay cosas que me hacen gracia, como que hacen unos vídeos muy buenos con una niñas monísimas. Y por encima de todo esto están "Eagles", que han sido mis preferidos, hay mucha diferencia en educación musical en la influencia que está viniendo de Sudamérica, que es una música urbana, pero que musicalmente te cala. Y luego está lo peor de todo, que es que te metan un dispositivo que hace de todo, que canta, das al teclado, y una pista meten tu voz y parece que están cantando tú.

