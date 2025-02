El PP excluye a un exedil de la Villa de la candidatura de Andrés Ruiz

Adrián Carneado, exconcejal de Villaviciosa, número dos de Nuevas Generaciones en la etapa en la que presidió las juventudes del PP Andrés Ruiz y mano derecha de este último, ha quedado fuera de juego ante la celebración del congreso asambleario extraordinario del PP de Gijón de mañana sábado, en el que figuraba como uno de los 21 integrantes de la candidatura encabezada por Andrés Ruiz. Así lo decidió ayer el Comité Organizador del Congreso, tras comprobar que Carneado se inscribió para participar en el congreso del partido en Villaviciosa que se celebró en abril del año pasado, lo que impide que pueda participar en el de Gijón al no haber transcurrido doce meses, como marcan los estatutos del PP. El comité también decidió dar la oportunidad a Ruiz de subsanar ese error, designando este último a José María Aguirre García de la Noceda como nuevo integrante de su lista.

El asunto no irá más allá si nadie impugna esa decisión del Comité Organizador para invalidar la candidatura de Andrés Ruiz. Su contrincante en la carrera electoral, José Manuel del Pino, aseguró ayer estar "conforme" con la decisión del Comité Organizador, evitando que se repita lo acaecido en anteriores congresos, que acabaron en los tribunales. Entre el equipo de Del Pino hay quienes consideran que el congreso se debe ganar en las urnas, pero también hay quien defendía impugnar la decisión del comité electoral para invalidar la lista de Ruiz.

Ruiz se mostró conforme con la decisión del Comité Organizador. También Del Pino quien, dicho eso, apuntó que "los afiliados tienen también el derecho a manifestarse libremente en el ejercicio de sus derechos si son respetados o vulnerados; yo en eso no tengo nada que decir", asegurando desconocer si algún afiliado a título individual puede adoptar medidas legales para pedir que se invalide la candidatura de Andrés Ruiz. Cabe recordar que el congreso local se convocó después de que dos afiliados enviaran un burofax a la dirección regional del partido advirtiendo de que acudirían a los tribunales si no se convocaba. Los plazos estaban más que vencidos, con el último congreso celebrado hace diez años. En aquella ocasión Pino se desmarcó públicamente de la iniciativa de los dos afiliados, que según diversas fuentes del partido eran simpatizantes suyos.

Cumplir "la legalidad"

Pino añadió respecto al Congreso que "por mi parte el resultado será aceptado si se cumple la legalidad", insistiendo en que quiere "que hablen las urnas".

La exclusión de Andrés Carneado de la lista de Andrés Ruiz sí supone que el exedil maliayo no podrá en ningún caso aspirar a ser el nuevo secretario general del partido en Gijón, dado que ese cargo debe elegirse entre los integrantes de la lista electoral.

Carneado no es el único afiliado inscrito para el congreso que ha sido excluido del censo electoral del mismo. El Comité Organizador decidió excluir del censo en total a 14 afiliados que trasladaron sus fichas a Gijón en los últimos doce meses y en cuyos concejos de origen ya hubo congresos, hubieran votado o no en los mismos. El motivo es que los servicios jurídicos del PP a nivel nacional indicaron que se forma parte del censo congresual se participe o no en el mismo.

Mientras Del Pino insistía ayer en que lo único que hizo fue una consulta al Comité Organizador sobre Adrián Carneado y dio por buena la decisión adoptada tras la consulta con los servicios jurídicos del partido a nivel nacional, afines a este candidato insistían en considerar que la exclusión de una de las personas de la lista de Andrés Ruiz no es subsanable y que, al quedar incompleta, la candidatura encabezada por el diputado autonómico es inválida. Un planteamiento que es cuestionado en otros ámbitos del PP de Gijón.

Subsanar una candidatura ya se permitió en el congreso del PP de Avilés

Un precedente similar es el que ocurrió en el pasado congreso del PP de Avilés, donde una de las candidatas presentó incompleta la lista de quienes le acompañarían en la Junta Local, dándosele un plazo para subsanar ese error, incluyendo el nombre que le faltaba.

Haya o no impugnación por parte de algún afiliado, el congreso del próximo sábado se va a celebrar y en el mismo los afiliados inscritos para votar podrán elegir entre los dos candidatos que aspiran a presidir el partido en la ciudad.

En una reunión celebrada en la tarde del pasado miércoles con el Comisión Organizador, según diversas fuentes el sector de del Pino planteó invalidar la candidatura de Andrés Ruiz por la inclusión en la misma del exconcejal de Villaviciosa, llegando a ofrecer a los representantes de Ruiz en la reunión la integración de parte de su candidatura en los futuros órganos de gobierno del PP de Gijón bajo la presidencia de Pino. Ayer José Manuel del Pino negó que haber planteado la invalidación de la candidatura alternativa a la suya.

Horas antes de la reunión del Comisión Organizador de ayer, desde la candidatura de José Manuel del Pino se indicó que su única intención "ha sido ejercer su derecho a plantear una consulta como quedó reflejado por escrito, con el fin de garantizar la transparencia y absoluta legalidad en la organización y desarrollo del congreso y agradece al Comisión Organizador del Congreso su trabajo en imparcialidad".

La Comisión Organizadora del Congreso por su parte difundió un comunicado ayer en el que explicaba la decisión que adoptó "tras consulta a los servicios jurídicos del Partido Popular". Este órgano del partido no tuvo que esperar las cuatro horas de margen que dio a Andrés Ruiz para subsanar el error en su candidatura. El diputado les comunicó el nombre del nuevo integrante de su lista una hora después de la reunión.

La votación, mañana, de 12.00 a 18.00 horas

El congreso del PP de Gijón se celebrará el sábado en el Palacio de Congresos del recinto ferial Luis Adaro. Comenzará a las 9.00 horas, si bien los 754 afiliados inscritos para votar –de los 1.001 que están al corriente de pago en el PP de Gijón– tendrán que esperar hasta las 12.00 a la apertura de las urnas. Podrán depositar su voto hasta las 18.00 horas. Previamente a las votaciones, los afiliados tendrán la oportunidad de escuchar a ambos candidatos, que dispondrán de tiempo para presentar sus respectivos proyectos para el partido.