El Principado se propone zanjar "cuanto antes" la crisis en Laboral

La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, se refirió ayer en el transcurso una visita a los trabajos de recuperación ambiental del área recreativa de Pénjamo, a la destitución del director de Laboral Centro de Arte y manifestó que ahora lo importante es "la búsqueda de la normalidad cuanto antes" y de "la excelencia" en la actividad. "Hoy ya se está trabajando en las bases de la convocatoria, para que la plaza esté desocupada el menor tiempo posible", anunció.

En Gijón, el director general de Patrimonio Cultural, Pablo León, habló del mismo asunto. "Queremos que sea lo más rápido posible, una transición lo más corta posible", declaró y explicó que, para ello, tomarán "como referencia las bases de la convocatoria anterior" y el comité científico de la institución indicará si es necesario "modificar algún aspecto".

La destitución de Pablo de Soto, director de Laboral durante los últimos dos años y medio, no interferirá en la actividad del centro, prometió: "Hay un plan de actuación, con un presupuesto que se aprobó a principios de año, así que, en principio, sigue todo adelante".

Pablo León explicó, al ser preguntado por la cadena de bajas en la dirección de Laboral, que no todo han sido destituciones. Hace tres años, dijo, "simplemente no se renovaron los contratos". La de De Soto, admitió, "no es una situación agradable", pero responde, como también dijo la Consejera, a una pérdida de confianza. "El director gerente presentó su plan de actuación, con el que ganó el concurso; desde el patronato nunca se le pusieron objeciones, ni se le cuestiono la parte artística", expuso.

Pablo León indico, por otra parte, que las bases de la convocatoria para seleccionar nuevos director del Bellas Artes de Asturias y gerente de la Sinfónica del Principado, la OSPA, están aún en definición. Al inaugurar la nueva exposición del museo, elogió a su equipo, "que es excepcional", y garantiza el desarrollo normal de la actividad en este periodo de transición. n