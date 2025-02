El Tribunal de Cuentas rechaza la demanda contra Pablo González

Después de que una asociación pesquera gallega llevara al expresidente del PP de Gijón, senador y exconcejal Pablo González ante el Tribunal de Cuentas para exigirle que reintegrara al Ayuntamiento parte de las subvenciones que recibió el grupo municipal del PP en 2015 y 2017, de que el fiscal adhiriera a ese planteamiento y de que la instructora del Tribunal de Cuentas decidiera que el caso debía llegar a juicio, el Tribunal de Cuentas acaba de sentenciar que todo el dinero que le reclamaban son gastos del grupo municipal del PP debidamente justificados. Queda así limpio el nombre de Pablo González y de quienes entonces también habían sido concejales del PP, Mariano Marín y Sofía Cosmen, a quienes también les pidieron cuentas.

La denuncia se interpuso en plena confrontación entre el expresidente del PP y quien entonces era portavoz del grupo municipal del PP y que acabó por dejar la disciplina del partido, el exsecretario general de Pesca Alberto López Asenjo, quien llegó a pedir a la interventora municipal que tomara cartas en este asunto.

"Ha quedado justificado"

La sentencia dictada ahora por la Consejera del Tribunal de Cuentas María del Rosario García Álvarez, señala que el grupo municipal del PP presentó las justificaciones de los 6.713,85 euros que pedían devolver a los exconcejales (más 1.325,79 euros de intereses), si bien esa justificación la presentó años después, en septiembre de 2019. La sentencia indica que la demora en la presentación de los justificantes no implica una responsabilidad por alcance (obligar a la devolución del dinero a los responsables de su gestión), sino que para eso sería necesario que no se hubiera justificado el adecuado destino del dinero, lo que no es el caso. "La presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación dada a los fondos percibidos es una infracción leve, pero no constituye una de las causas de reintegro" establecidas en la ley, señala la sentencia.

El fallo judicial considera "relevante" que el saldo de la cuenta bancaria del grupo municipal del PP a 31 de diciembre de 2019 fuera de cero euros "por lo que, al finalizar el mandato del Pleno, que fue el momento en el que se presentó la cuenta justificativa de las asignaciones del período 2015-2019, el total de las dotaciones recibidas había sido gastado, sin que se haya puesto en duda en este juicio el destino de los fondos".

A mayor abundamiento, la sentencia recoge que "ha quedado probado que la cuenta justificativa de las asignaciones económicas del periodo 2015-2019 (del Ayuntamiento al PP municipal) se presentó y que el destino de los remanentes de las dotaciones económicas de los años 2015 y 2017 ha quedado justificado" con la documentación aportada por Pablo González, quien también había consignado cautelarmente la totalidad del dinero reclamado, a la espera de la resolución del pleito.

La sentencia indica que aquellos fondos "se utilizaron para sufragar, en enero de 2016 y 2018 gastos devengados en los meses de diciembre anteriores", tal como se especificó al detalle en la documentación aportada por el expresidente del PP "que no ha sido discutida por las partes".

Aunque desestimó la denuncia presentada por la asociación pesquera gallega, a la que respaldó la fiscalía, la Consejera del Tribunal de Cuentas no les impone el pago de las costas, debido a que la instructora del Tribunal de Cuentas sí había apreciado una responsabilidad contable y a la complejidad jurídica del asunto. Responsabilidad contable que acaba de decretar que no existe.