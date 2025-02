Andrés Ruiz, nuevo presidente del PP de Gijón al lograr el respaldo mayoritario de la militancia

Andrés Ruiz es ya el nuevo presidente del Partido Popular en Gijón. Así lo ha decidido la militancia este sábado en una votación que se desarrolló sin incidentes durante seis horas en el Palacio de Congresos del recinto ferial Luis Adaro y en la que han tomado parte 675 afiliados de los 753 con derecho a voto (los que se inscribieron previamente para participar en el congreso y que cumplía los requisitos para ello). Andrés Ruiz ha logrado 376 apoyos por los 297 de José Manuel del Pino. Ruiz se ha impuesto por el 55,7 por ciento a su rival, que ha dado la enhorabuena y deseado suerte a su nuevo presidente.

Andrés Ruiz había pedido el foto a sus compañeros de filas esta mañana durante una intervención que inició con palabras de gratitud hacia quienes han organizado el congreso, así como a la labor municipal llevada a cabo por la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, sobre quien dijo que su labor al frente del PP gijonés estaría enfocada en conventirla en Alcaldesa de Gijón. El diputado en la Junta General del Principado presentó un proyecto “que tiene como objetivo llevar a Álvaro Queipo a la presidencia del Principado y que, día a día, lo ejecuta contando a los asturianos que otra Asturias es posible, que el socialismo no es una maldición bíblica que haya caído sobre esta hermosa tierra, que la asturianía es la libertad conjugada con la tradición”. Ofreció durante su intervención una breve reseña de sus primeros pasos en las filas populares. “Hace más de 15 años me afiliaba al Partido Popular de Gijón y comenzaba el camino que habría de marcar mi vida para siempre: defender mis ideales bajo las siglas del partido que me representa”, señaló.

La otra candidatura, la de José Manuel del Pino, ya comienza a rumiar una posible impugnación del congreso de los populares. El motivo estaría en el conflicto que ocurrió esta semana con un integrante de la candidatura de su rival. Esta persona había movido su ficha de militante de Villaviciosa a Gijón en julio del pasado año, pero en abril de 2024 participó del proceso congresual de la Villa. Las normas del partido establecen que una misma persona no puede votar en dos procesos de este tipo en un mismo año. Así las cosas, el comité organizador, tras consulta a los órganos pertinentes, permitió la subsanación del fallo a Andrés Ruiz, que cambió al exedil en Villaviciosa Andrés Carneado por José María Aguirre García de la Noceda.

Pino, eso sí, públicamente ha dado la enhorabuena a su nuevo presidente y reconocido la derrota. "La participación ha sido elevadísima, es una victoria de los afiliados del Partido Popular. El resultado es claro y en nombre de mi candidatura lo acepto. Le doy la enhorabuena a Andrés, que logre los retos que tiene y permaneceremos en la familia popular", señaló.

"Un congreso histórico", destaca Pumariega

Antes del discurso de los candidatos tomó la palabra la vicealcaldesa, Ángela Pumariega. "Estamos iniciando un congreso histórico, ya que es el más participativo y multitudinario que nunca haya celebrado el Partido Popular de Gijón. E igualmente histórico es para nosotros el momento político en el que llega este cónclave, después de que en las últimas elecciones municipales, por primera vez en los 44 años de democracia municipal, lográsemos entrar en el gobierno del Ayuntamiento de Gijón. Un hito que ahora debemos consolidar y mejorar, con la obtención de la Alcaldía como gran reto", compartió.

El proceso de votación arrancó al mediodía. Históricos militantes como José Luis Díaz Oliveira y José Manuel García Losa fueron los primeros en votar. También Trinidad Rodríguez. Destacados dirigentes actuales como la senadora Mercedes Fernández o los diputados autonómicos Manuel Cifuentes y Pilar Fernández Pardo también han depositado su papeleta. Las mesas están presididas por los concejales en el Ayuntamiento de Gijón Abel Junquera y Jorge Pañeda. "Como presidenta que fui durante 10 años del PP de Gijón vengo a votar para intentar que se pueda reeditar el espíritu del año 2003 donde conseguimos ilusionar a muchos gijoneses y el proyecto del PP que dio el mejor resultado en cuanto a número de concejales, con 12. Vengo con la ilusión de un PP renovado y con fuerza para conseguir mejores resultados de los que tuvimos en aquel momento", señaló Fernández Pardo.

Hasta las seis de la tarde estuvieron abiertas las urnas para que los militantes depositasen su voto. En algunos momento de la jornada se produjeron colas. Los concejales Abel Junquera y Jorge Pañeda fueron los presidentes de las dos mesas.