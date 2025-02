La votación para elegir al presidente del PP de Gijón ya está en marcha: 753 militantes deciden entre Andrés Ruiz y Del Pino

El día ha llegado. Después de una década, los populares gijoneses volverán a elegir a su presidente en una votación que arrancó a las doce del mediodía y que se extenderá hasta las seis de la tarde en el Palacio de Congreso del recinto ferial Luis Adaro. Son 753 los militantes con derecho a voto -los que se inscribieron previamente para participar en el congreso y que cumplía los requisitos para ello- los que deberán elegir entre la opción de Andrés Ruiz y la de José Manuel del Pino.

La jornada arrancó a las nueve de la mañana con la entrega de credenciales. Tras la apertura del congreso y la constitución de la mesa se dio lectura al informe económico y de gestión. La presentación del programa de cada uno de los candidatos fue seguida por alrededor de unos sesenta afiliados.

Andrés Ruiz arrancó su intervención con palabras de gratitud hacia quienes han organizado el congreso, así como a la labor municipal llevada a cabo por la vicealcaldesa, Ángela Pumariega. El diputado en la Junta General del Principado presentó un proyecto “que tiene como objetivo llevar a Álvaro Queipo a la presidencia del Principado y que, día a día, lo ejecuta contando a los asturianos que otra Asturias es posible, que el socialismo no es una maldición bíblica que haya caído sobre esta hermosa tierra, que la asturianía es la libertad conjugada con la tradición”. Ofreció durante su intervención una breve reseña de sus primeros pasos en las filas populares. “Hace más de 15 años me afiliaba al Partido Popular de Gijón y comenzaba el camino que habría de marcar mi vida para siempre: defender mis ideales bajo las siglas del partido que me representa”, señaló.

A la hora de pedir el voto a los militantes, Ruiz realizó un llamamiento “a recorrer este sendero juntos, un camino de libertad individual que se oponga a la servidumbre, que conteste los discursos hipócritas que tratan de dividir a la sociedad entre ricos y pobres, los de arriba y los de abajo, los malvados de derechas y los salvapatrias de las izquierdas”. "Pase lo que pase hoy, yo siempre estaré aquí", remarcó Andrés Ruiz.

Por su parte, José Manuel del Pino, invitó a los afiliados a cambiar "la desilusión y la desconfianza" que se instalaba entre nosotros. "Hoy hemos venido a cambiar eso. Hoy hemos venido a decir que no nos rendimos, que estamos en pie, que creemos en Gijón, que creemos en Asturias y que juntos vamos a recuperar el futuro", pronunció. "Hoy me presento ante vosotros no como un profesional de la política, porque no lo soy. Yo no vivo de la política, yo creo en la política. Creo en la política como un servicio a los ciudadanos, como la herramienta más poderosa que existe para transformar realidades, para mejorar la vida de las personas, para dar respuestas a sus problemas. Y esa es la política en la que creo y por la que estoy aquí", aseguró el candidato.

Del Pino, que también tuvo palabras cariñosas para Pumariega y Queipo, instó a sus compañeros de filas a "elegir esta opción que yo encabezo, donde otra manera es posible y que integra la de libertad (sin ataduras), la de unidad, la renovación, la ilusión, la honestidad, el esfuerzo, la transparencia y el compromiso sincero con el partido y la ciudad".

El proceso de votación arrancó al mediodía. Históricos militantes como José Luis Díaz Oliveira y José Manuel García Losa fueron los primeros en votar. También Trinidad Rodríguez. Destacados dirigentes actuales como la senadora Mercedes Fernández o los diputados autonómicos Manuel Cifuentes y Pilar Fernández Pardo también han depositado su papeleta. Las mesas están presididas por los concejales en el Ayuntamiento de Gijón Abel Junquera y Jorge Pañeda. "Como presidenta que fui durante 10 años del PP de Gijón vengo a votar para intentar que se pueda reeditar el espíritu del año 2003 donde conseguimos ilusionar a muchos gijoneses y el proyecto del PP que dio el mejor resultado en cuanto a número de concejales, con 12. Vengo con la ilusión de un PP renovado y con fuerza para conseguir mejores resultados de los que tuvimos en aquel momento", señaló Fernández Pardo.

El congreso se está desarrollando con tranquilidad, aunque ha habido algún conflicto en los aledaños del Palacio de Congresos. En concreto, un cruce de reproches entre el exedil Francisco Cubiella, de la candidatura de Pino, y Alejandro Vallaure, en las filas de Andrés Ruiz.