Andrés Ruiz, ya ejerce como líder de los populares gijoneses: "Vamos a integrar gente de la otra candidatura y gente que no se pronunció; esto es el PP de Gijón, no el de Andrés Ruiz"

Andrés Ruiz estuvo esta mañana temprano en la sede del Partido Popular de Gijón, en la calle Álvarez Garaya, donde recibió a primera hora a LA NUEVA ESPAÑA. Fue su primera mañana como presidente de la formación política, tras su victoria en el primer congreso local celebrado en el seno del partido en los últimos diez años. Se impuso al otro candidato, José Manuel del Pino, con el 55, 7 por ciento de los votos en un proceso con alta participación.

-¿Cómo fue la noche de ayer? ¿Hubo celebración?

-Bueno, ayer de tarde ya disfrutamos de un rato distendido entre compañeros. Sin embargo, hoy ya estamos trabajando. No se podía desaprovechar el domingo. Así que todo fue muy contenido. Hoy toca trabajar y poner a funcionar el partido.

-Hubo una alta participación, no la más alta, pero sí muy relevante tras diez años sin celebrarse el congreso. ¿Qué piensa?

-Es un orgullo que más de 600 afiliados hayan emitido su voto en el congreso del PP. Eso demuestra que somos un partido vivo, con unas bases muy amplias y que sobre todo tenemos mimbres para construir algo grande.

-Logró el 55 por ciento de los votos. ¿Esperaba una victoria más holgada?

-Esperaba una victoria. Y creo que casi 80 votos, 79 si no estoy equivocado, es una diferencia lo suficientemente holgada como para decir que tenemos un proyecto mayoritario. Pero no nos vamos a quedar solo en nuestros votos. Aspiramos a hacer un gran partido y contar con todos. Los que nos votaron y los que no.

-¿Va a integrar a alguien al final de la candidatura de Del Pino?

-Por supuesto. No eran palabras huecas en medio de una campaña. Se va a integrar a gente de la candidatura de Del Pino y a personas que optaron por no pronunciarse a lo largo del Congreso. Esto es el Partido Popular de Gijón, no el Partido Popular de Andrés Ruiz.

-¿Algún nombre en concreto?

-Vamos a ir paso a paso y no desvelando las cartas. Tengo muchas conversaciones por delante esta semana.

Lne

-¿Es pronto para hablar de la gente que va a estar en su equipo?

-Durante esta semana, a raíz de las conversaciones, de hablar con las personas que me apoyaron, de comentar con ellas donde se ven más operativas, de hablar con personas repito de otros ámbitos, de la otra candidatura y las que no se pronunciaron, haremos el mejor equipo para el Partido Popular de Gijón.

-Hubo palabras muy cariñosas de Álvaro Queipo y de Ángela Pumariega.

-En primer lugar, Ángela Pumariega para nosotros es una referencia institucional. Como vicealcaldesa, es un honor poder trabajar con ella día a día. Ya lo era como diputado regional y lo será ahora como presidente. Poder trabajar codo con codo y saber que tengo su cariño y su aprecio es algo que a mí me llena de orgullo.

-¿Y de Queipo?

-A Álvaro (Queipo) le conozco desde hace muchos años, desde que éramos muy muy jóvenes. Casi entramos juntos en esta organización. Casi nuestra vida política ha transcurrido en paralelo y trabajar también con él es un placer. Creo que va a ser el próximo presidente del Principado de Asturias.

-Durante este proceso. ¿Algún compañero le ha defraudado?

-Para nada. Todos mis compañeros, todas las personas de una y otra candidatura, han defendido un Partido Popular mejor. Y yo nunca, absolutamente nunca, voy a criticar a un compañero por pensar de forma diferente a mí o me va a defraudar porque considere que hay otra manera de hacer las cosas. Esto es un partido abierto.

-¿Cómo vivió la polémica en torno a Adrián Carneado?

-Presentamos una lista a la comisión organizadora. La comisión la valida y luego, a través de una consulta, nos dicen que se tiene que hacer una subsanación. Creo que es algo normal, creo que ha ocurrido en otros congresos y pasa también en las listas electorales. La subsanación es algo normal. Se hizo en una hora tras un requerimiento de la comisión organizadora y creo, además, que esta comisión ha hecho un gran trabajo. Ha puesto por encima el derecho fundamental de los afiliados a elegir democráticamente a su presidente.

-¿Lo incluyeron sin saber que esto podía pasar?

-Evidentemente.

-¿Teme que algún afiliado impugne los resultados del Congreso?

-En la jornada de ayer brilló una participación absolutamente normal y democrática. Fue una jornada ejemplar. La labor de la comisión organizadora fue transparente, ejemplar y en defensa del derecho de los afiliados a elegir democráticamente a su presidente. La labor de la mesa, presidida por Ángela Pumariega, fue brillante y también completamente transparente. Cualquier afiliado tiene sus derechos reconocidos. Pero creo que ha sido un congreso ejemplar.

-Pero puede pasar. ¿Qué pasaría?

-Ha sido un congreso ejemplar. Considero que no pasaría nada y el partido seguiría adelante. No veo nada en la actuación de la comisión organizadora, de la mesa y del transcurso de la jornada que no haya sido ejemplar y muy digno del Partido Popular de Gijón. Además, ayer José Manuel del Pino reconoció el resultado, reconoció la normalidad de la jornada y eso, además de ser un gesto que le honra, creo que demuestra que fue una jornada transparente y ejemplar.

-¿A qué se refería con el PP de Gijón había vuelto? Hay quien lo puede interpretar como que ha vuelto el "cherinismo".

-No. Ha vuelto el Partido Popular de Gijón. Lo que ha vuelto es un partido que se centra en su labor política y se debe a ella. Ha vuelto el mayor partido de centroderecha de la ciudad. Lo que ha vuelto es un proyecto que aspira a ganar la Alcaldía y a que Álvaro Queipo y Alberto Núñez Feijóo sean presidentes de Asturias y del conjunto de España. Eso es lo que ha vuelto.

-¿Lo de antes no iba entonces en esa línea?

-No, lo que quiero decir es que llevamos una etapa pensando en este proceso congresual que ha tapado absolutamente todo. No es una enmienda a la labor de mis predecesores. Para nada. Les tengo mucho respeto y aprecio. Me refiero a que llevábamos unos meses hablando de nuestras cuestiones internas y ahora hemos vuelto a poner encima de la mesa nuestro proyecto político.

Andrés Ruiz, esta mañana, en la sede del Partido Popular de Gijón. / Ángel González

-Su predecesor, Pablo González, no ha querido participar en el congreso. ¿Cómo lo ve?

-Creo que se ha mantenido en un discreto segundo plano para no influir en un congreso con dos candidaturas. No se ha decantado y para mostrar una elegante labor de transparencia y de imparcialidad. Y me parece correcto y Pablo sabe que tiene todo mi apoyo en su labor de senador a partir de ahora.

-¿Cuál va a ser su primera medida?

-Reunirme con la vicealcaldesa de Gijón, con Ángela Pumariega, charlar con ella y volver a demostrarle al mundo que este partido, sus cinco concejales y su vicealcaldesa están al servicio de ellos.

-¿Cómo van a ser las relaciones con Foro?

-Tengo mucho aprecio a personas de Foro, como Jesús Martínez Salvador, y también a Adrián Pumares. Van a ser unas relaciones fluidas, de socios leales, pero, evidentemente, el Partido Popular de Gijón es un partido con entidad propia.

-¿Una lista conjunta la ve lejana?

-Eso es una cuestión que primero tiene que hablarse dentro de los órganos del Partido Popular tanto a nivel nacional, como autonómico y local. No puedo sentarme aquí a proponer cuestiones que a día de hoy no están encima de la mesa.

-¿Pero qué opina como presidente?

-Opino que nuestro electorado quiere es que el centroderecha se reunifique para que la izquierda no gobierno ni en Gijón, ni en Asturias, ni en España.

-¿Ángela Pumariega es la mejor opción para la Alcaldía?

-Hace año y medio recorrimos Gijón diciendo que era la mejor opción para ser Alcaldesa. Lo sigo pensando. No he cambiado de opinión en este año y medio. Creo que es la mejor vicealcaldesa posible y la mejor cabeza institucional visible en el Ayuntamiento y lo primero que tengo que hacer es respetar sus tiempos. Ella sabe que tiene todo mi apoyo en su labor diaria.

-¿Le gustaría intentarlo a usted?

-Lo primero que quiero ser es ser un buen presidente del Partido Popular de Gijón. Y en eso voy a centrar mi día a día. En reunificar este partido y en darle un proyecto político y trabajar en sus ideas. También en que la sede sea una sede de puertas abiertas. No voy a pensar en otra cosa hasta que no lo consiga.

-¿Cómo va a ser la relación con el grupo municipal?

-Buena y fluida como es. Y lo será con los cinco concejales. Con todos ellos. Creo que están haciendo un trabajo en el que no se están dejando solo la piel, sino la vida. Es un trabajo que no entiende de horarios, ni de cargas. Hacen de todo y lo hacen muy bien. Quiero impulsarles y darles un partido que haga brillar su labor que está siendo ingente.

-Ha dicho con los cinco. Guzmán Pendás fue en la otra lista.

-La situación se ha vivido de forma natural. Dos concejales apostaron por mí (Abel Junquera y Jorge Pañeda), dos quedaron imparciales al ser la vicealcaldesa y el presidente de la comisión organizadora (Rodrigo Pintueles) y otro, Guzmán, optó por la otra candidatura. Llevamos más de una década trabajando juntos y le tengo un aprecio personal. La relación va a ser fluida y constante con los cinco concejales. Saben que me tienen día y noche para lo que quieran.

