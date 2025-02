"¡Hemos vuelto!": crónica de la victoria de Andrés Ruiz, nuevo presidente del PP de Gijón

"Os pido que a partir de hoy sigamos hacia adelante, defendamos el proyecto del Partido Popular, que miremos hacia el futuro y que viva el PP de Gijón; ¡hemos vuelto!". Andrés Ruiz concluyó ayer con estas palabras su primera intervención como presidente del PP de Gijón, tras lograr el respaldo mayoritario de los afiliados en el congreso que ayer se enfrentó a José Manuel del Pino. Mientras, en primera fila del salón principal del Palacio de Congresos del recinto ferial Luis Adaro, le escuchaban el presidente regional de los populares, Álvaro Queipo, los concejales gijoneses que no estaban en la mesa del congreso, su contrincante en las elecciones, José Manuel del Pino y los expresidentas del PP de Gijón, Mercedes Fernández –de las primeras en felicitarlo–, Pilar Fernández Pardo y Mariano Marín entre ambas. No acudió al Congreso el presidente saliente, el senador Pablo González.

En el congreso tomaron parte 675 afiliados de los 753 con derecho. Andrés Ruiz logró 376 apoyos por los 297 de José Manuel del Pino y hubo dos votos en blanco. Ruiz se ha impuesto por el 55,7 por ciento a su rival, que cosechó un 44%.

Tras su proclamación como presidente, Andrés Ruiz hizo sus primeras peticiones como presidente. "Os llamo a la unidad, os llamo a que no miréis al de enfrente, al que se sienta al lado, sino que busquéis cómo acabar con el socialismo en Asturias y cómo lograr la Alcaldía en Gijón. Os llamo a que os reencontréis, os llamo a que no os importe el pasado, os llamo a mirar al futuro", "os llamo a la unidad, quitaros las etiquetas, sed Partido Popular", recalcando que "este es el partido de la unidad y de puertas abiertas, no era un eslogan de campaña; aquí cabemos todos", dijo en alusión a su eslogan "Juntos".

Además de recordar su lealtad al presidente regional del PP, Álvaro Queipo, Ruiz quiso refrendar la vigencia del acuerdo de gobierno municipal con Foro y dedicar múltiples agradecimientos incluso "a quienes cogieron vuelos para venir a votar" y respaldarle, el nuevo presidente del partido en Gijón resaltó que "hoy se votó en libertad".

También destacó la labor municipal llevada a cabo por la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, y que su proyecto pasa por ganar la Alcaldía y ayudar a ganar la presidencia del Principado. En cuanto a su contrincante, Andrés Ruiz le agradeció "haber tenido un talante constructivo".

José Manuel del Pino, que estrechó la mano al otro candidato después de que concluyen el recuento de todos los votos, reconoció el resultado y transmitió su enhorabuena a Andrés Ruiz porque "hay que saber perder y saber ganar". "La participación ha sido altísima, ha sido una victoria de los afiliados del Partido Popular. El resultado es claro y yo, en nombre de mi candidatura, lo acepto. Le doy enhorabuena a Andrés y le deseo muchísima suerte para que logre los retos que tiene", verbalizó Del Pino, que promete seguir colaborando en las filas populares. "Permaneceremos en la familia popular desde el próximo lunes que hoy nos lo vamos a tomar como descanso", bromeó el candidato, arropado también durante toda la jornada por sus colaboradores más próximos en la campaña. Eso sí, quiso dejar claro que a partir del lunes "el PP de Gijóm tiene que ser de otra manera". "Eso está claro", remató el aspirante, que aplaudió desde las butacas la proclamación de Andrés Ruiz.

El resultado del congreso no sorprendió en distintos ámbitos del PP. Eran habas contadas y la única incertidumbre era saber si iban a fallar a su cita con las urnas más afiliados de una candidatura que de otra, lo que no ocurrió.

Del olvido del DNI de un candidato al recuento de los votos en público Las dos mesas de votación, que presidieron los ediles Abel Junquera y Jorge Pañeda, recibieron el mayor aluvión de votantes al inicio del horario para las votaciones, superándose ya el 60% del censo antes de las tres de la tarde. Con representantes de ambas candidaturas como observadores durante las votaciones, el recuento de las papeletas también se hizo de cara al público, para mayor transparencia. La jornada no registró incidentes, aparte de un cruce de reproches entre el exedil Francisco Cubiella, de la candidatura de Pino, y Alejandro Vallaure, en las filas de Andrés Ruiz. Sí se produjo alguna anécdota, como que Andrés Ruiz se olvidó el carné de identidad en la mesa de votación y tuvieron que avisarle para que se lo llevara. Las largas colas que se produjeron alrededor del mediodía también motivaron que la acompañante de una veterana militante, con problemas de movilidad, pidiera permiso para que la dejaran pasar. Lo hizo la diputada nacional Mercedes Fernández, después de que quien la precediera a ella en la cola no se hubiera dado por aludido. Algunos de los que acudieron a votar no tenían muy claro el nombre del candidato. "¿Cómo se llama el chaval?", le preguntó un veterano militante a uno de los miembros de su candidatura, que le sopló el nombre para que rellenara una de las papeletas, en blanco y en las que había que escribir el nombre elegido a mano. No faltaron tampoco las llamadas a los afines que tardaban en acudir a la urna. No todos fueron finalmente, como ya ocurriera en otros congresos.

Álvaro Queipo: «Os prometí unidad y ahora también os la reclamo»

"Os prometí unidad y ahora también os la reclamo". El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, hizo ayer este llamamiento a los dos sectores del PP de Gijón que se confrontaron en el congreso. Una vez que las bases del partido se han pronunciado, Queipo espera que el proceso democrático para elegir a la nueva dirección en Gijón no se derive en una fractura del partido en la ciudad. "Debemos aprender de nuestros errores pasados. Se acabaron las divisiones. Es el momento de caminar todos juntos, porque en nuestro gran proyecto nadie sobra", recalcó, en referencia a las refriegas internas que jalonan la historia del PP local de los últimos cinco lustros.

Queipo insistió en la idea de que "os necesitamos a todos, nadie sobra en la ilusionante tarea de liberar a Asturias del socialismo y seguir construyendo un Gijón próspero, y cada vez con un mejor futuro", repitiendo esa idea en varias ocasiones, en una de ellas dirigiéndose directamente al perdedor del congreso, después de haberse dirigido al vencedor no sólo para elogiarle sino para apuntarle que el proyecto para construir un mejor futuro para Asturias y Gijón se debe hacer "entre todos".

Queipo también instó a los integrantes del PP de Gijón a dedicarse al servicio de los ciudadanos "sin intereses personales ni partidistas, porque nosotros no somos el PSOE, que sólo busca aferrarse al poder al precio que sea, sin importarle que nuestra tierra languidezca".

El presidente regional del partido pronunció breves agradecimientos a cuatro de los seis últimos expresidentes del PP de Gijón; Mercedes Fernández, Pilar Fernández Pardo, Mariano Marín Albi y el saliente Pablo González. Los tres primeros le estaban escuchando en primera fila. El presidente saliente, Pablo González, no acudió al congreso.

Mucho más extenso fue Queipo al referirse a la portavoz municipal, Ángela Pumariega a la que le dijo "acertamos de pleno contigo, sabíamos que eres la mejor capitana al frente del PP en el Ayuntamiento de Gijón" y tras elogiar su labor municipal dejó claro que contará con su respaldo aunque vengan mal dadas: "Ángela, si los vientos algún día no son favorables, sabes que mi nave, que va a remo, acudirá siempre en apoyo"

También tuvo palabras elogiosas para todos los concejales del PP, en especial para Rodrigo Pintueles, presidente del Comité Organizador que calificó de "ejemplo de ecuanimidad y rigor".

Su discurso basculó entre cuestiones internas, como cuando afirmó que "siento un enorme orgullo por ser el presidente que ha posibilitado este congreso tras más de 10 años de espera. Un congreso ejemplar, participativo, histórico. Como histórico es lo que viene a partir de ahora" y referencias a asuntos de interés para toda la ciudadanía, como las críticas al "fraude electoral" del PSOE por el fiasco del vial de Jove que le dio pie a apuntar que Gijón es la ciudad "más maltratada por el gobierno central" y también a criticar que ante esto "Barbón calla"; referencias a la ampliación del Hospital de Cabueñes y a la situación de la industria regional, el desempleo en Asturias y la fiscalidad.

La intervención de Queipo fue el colofón de un congreso del que los afiliados se fueron marchando mientras por los altavoces sonaba la canción "Gijón del alma". Un congreso presidido por la portavoz del grupo municipal y vicealcaldesa, Ángela Pumariega, quien por la mañana, antes de los discurso de los candidatos para pedir el voto, tomó la palabra para indicar que "estamos iniciando un congreso histórico" por la alta participación –sólo superada por la del congreso de 2006 en el que votaron 749 afiliados– "e igualmente histórico es para nosotros el momento político en el que llega este cónclave, después de que en las últimas elecciones municipales, por primera vez en los 44 años de democracia municipal, lográsemos entrar en el gobierno del Ayuntamiento de Gijón. Un hito que ahora debemos consolidar y mejorar, con la obtención de la Alcaldía como gran reto", un reto que comparte la nueva dirección local liderada por Andrés Ruiz. n