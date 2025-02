"Queremos llenar El Molinón con un gran concierto este año o el que viene"

Oliver Suárez Rubio (Gijón, 1976), presidente de Divertia, ha tenido un fin de semana ajetreado con la inauguración del nuevo proyecto cultural de la ciudad, el Gijón Arena. En el horizonte ya asoma el Antroxu, que crece en charangas, las "protagonistas" del Carnaval, dice Suárez, que trabaja, junto a su equipo, en seguir logrando grandes conciertos para Gijón. Una de las metas, llenar El Molinón.

-El Gijón Arena ya está en marcha. ¿Qué expectativas tienen?

-Estamos muy ilusionados. El recinto ha quedado acogedor, moderno y digno del emplazamiento que es la plaza de toros. Es un espacio versátil y multidisciplinar para generar una oferta a lo largo de todo el año. Desde Divertia también realizaremos eventos para empresas, congresos... para que el arte y la cultura se instalen aquí.

-¿Cuáles son las claves del proyecto?

-El Gijón Arena podrá acoger conciertos que por aforo no había en la ciudad. En interior, como salas de fiestas, los aforos se ven reducidos a 600-800 personas. Esto nos da la posibilidad de realizar eventos con en torno a 2.000-2.500 personas de pie. Será un éxito porque nos permitirá traer mucha variedad de espectáculos en un espacio singular.

-Los trámites se dilataron más de lo previsto y el pasado año factores logísticos impidieron su arranque.

-Ha sido un proceso largo. De las primeras reuniones que tuve al llegar a Divertia fue con Marino González, el promotor. Nos hizo esta propuesta y la vi clara desde el primer minuto. Ha costado trabajo, pero ahora se disfruta más al verlo realizado. Es una gran satisfacción para el equipo de gobierno, era un reto que la plaza de toros no se usara para una única actividad.

-Como ha comentado, desde Divertia también pueden impulsar eventos.

-La gestión corre a cargo de "MetroFest" pero tenemos cerradas "x" fechas en las que como Ayuntamiento podemos disponer del espacio para organizar desde una zarzuela hasta una representación teatral, un congreso o un mismo concierto.

-¿Qué valoración hace de la programación del teatro Jovellanos?

-Está siendo un éxito de taquilla y afluencia. En mayo se cumple el 30.º aniversario de su reinauguración y habrá una programación más especial con, por ejemplo, Paloma San Basilio y alguna sorpresa más.

-Cancelaron el concierto de Diego "El Cigala", condenado por malos tratos.

-Son circunstancias ajenas a nosotros. Su calidad artística es incontestable pero en cuanto sale una sentencia así... En las cláusulas nos reservamos poder suspender una actuación por este tipo de causas.

-¿Qué plantean para mejorar la próxima Navidad?

-Este año hemos aumentado los contenidos, recuperado el Festival de la Magia y realizado eventos en calle dedicados a los más pequeños, que queremos reforzar. Estamos trabajando en cosas nuevas, aunque aún están muy verdes.

-Lo más inmediato, el Antroxu. Y con más charangas.

-Hay muy buenas expectativas. Es admirable el trabajo de las charangas, sus componentes son los verdaderos protagonistas del Carnaval. También es importante el desfile infantil y sumar nuevas generaciones. Aprovechando el Gijón Arena, habrá un baile de máscaras el 1 de marzo donde actuarán "Los Testigos" y una conga con "Petit Pop" el 2.

-En verano, segunda edición del "Paseo Gastro". ¿Crecerá?

-La idea es llevarlo a dos emplazamientos además de Begoña, donde queremos reducir el número de puestos. Es un evento a potenciar. Aún estamos estudiando las nuevas ubicaciones porque hay temas a tener en cuenta de infraestructura, saneamiento o evacuación de aguas.

-¿Poniente y El Arbeyal?

-Se pueden valorar, pero no son las definitivas todavía.

-En Fitur se presentó una nueva marca gastronómica, "Gijón con gusto".

-Decidimos con los compañeros de Turismo que había que darle un concepto nuevo a los eventos gastronómicos. "Gijón con gusto" hará de paraguas de todas las citas para promocionar esos productos tan arraigados. Turismo hablará con hostelería y hotelería para generar paquetes con las agencias de viajes y que esa promoción se consolide.

-¿Qué puede avanzar para la Fiesta del Cielo?

-Seguirán los espectáculos de drones y ya estamos en negociaciones con las empresas. En cuanto al Festival Aéreo, coincidí con su director y me consta que habrá novedades. Esperamos que nos haga diferenciarnos respecto a otras ediciones.

Se han vuelto a encarecer los cachés de los artistas y el presupuesto de Divertia es ajustado

-¿Habrá más de un punto de lanzamiento en la Noche de los Fuegos?

-El nuevo adjudicatario tendrá que sentarse con nosotros y explicar el proyecto. Eso se puede valorar, decidiremos en función de lo que propongan si merece la pena o no, pero no lo descartamos.

-¿Se dará continuidad al formato de conciertos en la Semana Grande, con Poniente y la plaza Mayor como principales escenarios?

-Será el mismo. Estamos trabajando duramente porque se han vuelto a encarecer los cachés de los artistas y el presupuesto de Divertia es ajustado, por lo que es una situación complicada de gestionar por las cifras que se manejan para traer a artistas de primer nivel.

-Está anunciada la participación de "Sex Pistols" en el festival Tsunami Xixón este mes de julio. ¿Es viable que la ciudad siga celebrando conciertos internacionales de este calado?

-Es importancia la colaboración público-privada. En "Gijón Life" estarán Joaquín Sabina y Leiva y está cerca de anunciarse otro concierto. Somos coorganizadores y así compartimos riesgos. Tenemos ofrecimientos, pero hay que tener claro a quién traemos y el retorno para la ciudad. Estamos trabajando en un gran concierto internacional y hacerlo, si es posible, en El Molinón, pero debemos ser prudentes. El objetivo es que este año o en 2026 lo tengamos.

-Prosiga.

-En reuniones con promotores locales y fundamentalmente de Madrid siempre nos mostramos predispuestos a traer un concierto de un artista de talla internacional que cubra el aforo de El Molinón. Debemos tener las garantías de éxito para que las arcas municipales no sufran. Hablamos de cachés de hasta cuatro millones de euros.

-Se necesitará coordinación con el Sporting.

-Por supuesto. Es sentarse con ellos y negociar. Estoy seguro de que tendrá a bien que en "x" condiciones podamos hacer un concierto.

-Ha hablado de numerosos eventos. ¿Gijón está capacitado para acoger a tanta gente?

-Estamos lejos de colapsar como ciudad turística, es un término exagerado. Hay que trabajar, eso sí, por que el turismo que venga sea de calidad. Y la ciudad debe ofrecer calidad en hostelería, hotelería y eventos.

-El PSOE le acusa de "privatizar el ocio" de la ciudad.

-Desde la oposición, y desde el PSOE concretamente, no han hecho más que poner palos en las ruedas y trabas a la gestión. Pero los datos refrendan nuestro trabajo, con aciertos y errores. Las críticas se aceptan cuando son constructivas, pero las destructivas me generan indiferencia. El resumen es un verano como hacía tiempo que no se tenía, un Festival Internacional de Cine que ha batido récords de afluencia e ingresos, unas Navidades con más contenido y un proyecto hecho realidad como el Gijón Arena. Tenemos recorrido por delante y áreas de mejora.

Suscríbete para seguir leyendo