De estar en coma a recorrer el mundo en su moto: la próxima gran aventura de una enamorada de Asturias

Dice María Ribeiro, conocida popularmente por Elsi Rider, que ella y su moto son "inseparables". Confiesa que incluso ha hablado con ella alguna vez en sus múltiples expediciones. La leonesa, residente en Oviedo y con especial cariño a Gijón, ya prepara su siguiente aventura. En abril viajará a Australia para recorrerla a dos ruedas. No lo hará en su querida moto dada la lejanía del destino, sino que alquilará una en el país oceánico. "Se acerca la fecha y ya siento mariposas en el estómago", admite Ribeiro, cuya vida cambió drásticamente en 2010, cuando sufrió una negligencia médica por la que casi fallece. Estuvo un tiempo en coma. "Físicamente me fui recuperando aunque tuve secuelas y psicológicamente quedé machacada", recuerda Ribeiro, que se propuso aprovechar la "segunda oportunidad" que le había concedido la vida. ¿Cómo? Recorriendo miles de kilómetros a bordo de su moto. "Mi sueño era viajar por el mundo y me lié la manta a la cabeza", afirma.

La leonesa, en su paso por Namibia. / LNE

La primera travesía, hace una década y con la India como última parada del trayecto, fue "sanadora". Elsi Rider presentó la iniciativa en el Jardín Botánico de Gijón, ciudad en la que ha dado charlas a los más pequeños, como en el colegio Miguel de Cervantes o en la escuela infantil José Zorrilla. En Australia, Ribeiro quiere conocer Melbourne, la zona desértica y Tasmania, aunque tampoco ha hecho muchos planes. "Una cosa es lo que piensas y otra lo que el camino te vaya proponiendo", asegura Ribeiro, con una mochila cargada de vivencias a sus espaldas. Como las de Rusia, cuando unos policías querían apropiarse de su moto. O en Etiopía, donde cayó por un barranco tras ser empujada. "Me vi rodeada de treinta personas con machetes y tirándome piedras", narra. Allí tuvo que apretar la tecla de "SOS" del geolocalizador. Intervino hasta el Ejército. "Fue de película, pero mis viajes son como la vida misma", señala. En 2019, Arabia Saudí no le permitió la entrada al ser mujer y motera.

Ribeiro, con un grupo de moteros, en Irak. / LNE

María Ribeiro bromea con que la tienda de campaña es su "hotel de lujo". "Lo que más disfruto es convivir con familias, mezclarme con las culturas y conocer las tradiciones de cada lugar", reivindica la motorista, que "tenía pendiente" descubrir Australia. Y este será un viaje "que no viene en las guías", proclama Elsi Rider, embargada de "ilusión" ante la aventura oceánica. Protagonista de innumerables conferencias, María Ribeiro también anhela relatar sus experiencias en papel. "Estoy escribiendo una novela basada en mis viajes, sobre todo de esta última época", indica Ribeiro. Ya lleva 100 páginas. "Me está haciendo recordar momentos muy chulos y espero que alguien la publique para inspirar y motivar a muchas personas", sostiene. Una obra para transmitir que, como hizo ella, "de todo se puede salir".

Expresa María Ribeiro que aquel fatal episodio que casi le cuesta la vida cambió su manera de pensar. "Empecé a relativizar todo mucho", asevera la vecina de Oviedo, que cumple la "promesa vital" que se hizo, la de recorrer mundo sobre las dos ruedas. Esta vez, en Australia, será diferente al no acompañarla su leal motocicleta. No obstante, Elsi Rider ya cuenta los días para pisar Oceanía y ser, nuevamente, la piloto de un sueño que sigue quemando etapas. Y rueda.

